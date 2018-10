Wiefelstede Uwe Roßkamp ist gerade am „Kuhhornsweg“ in Wiefelstede mit dem Aufsitzmäher unterwegs. Nicht um zu mähen, sondern um auf einer öffentlichen Grasfläche das gefallene Herbstlaub aufzunehmen. Sechs der 12 Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde sind – je nach Wetterlage – schon seit Mitte Oktober und noch bis in den Dezember hinein hauptsächlich damit befasst, das Laub von öffentlichen Flächen wie Spielplätzen, öffentlichen Parkplätzen und auch von angrenzenden Geh- und Radwegen in den Ortschaften aufzunehmen und zum Bauhof zur Zwischenlagerung zu bringen.

Sechs Mann im Einsatz

„In der Regel fahren wir unsere Touren in der Gemeinde einmal die Woche ab, das hängt aber vom Wetter ab“, sagt Jan Logemann, der seit 2016 stellvertretender Leiter des Wiefelsteder Bauhofs ist. Auch Logemann gehört wie Roßkamp dort der Grünkolonne an, die sich derzeit eben ums gefallene Laub kümmert und ihm mit Aufsitzmähern und Laubpustern zu Leibe rückt. Und da kommt im Herbst im Gemeindegebiet viel zusammen, wie der schon jetzt große Laubhaufen auf dem Bauhofgelände beweist. Meist im Dezember, wenn die Blätter von den Bäumen runter sind und alles eingesammelt ist, wird das Sammelgut mit Trecker und zwei Hängern zur Mülldeponie nach Mansie gebracht, berichtet Logemann: „Da kommt dann schon einiges an Fahrten zusammen.“ In Mansie wird alles angelieferte Laub genau wie Bio- und Grünabfälle dann kompostiert.

In der Gemeinde Wiefelstede sind aber auch die Anlieger von Gemeindestraßen für die Entsorgung von Laub zuständig – so wie sie auch im Winter bei Schnee eine Räumpflicht haben. Die Gemeinde hat ihnen diese Pflicht übertragen. Geregelt ist das in der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde.

Dabei dürfen sie das Laub, das von Bäumen auf öffentlichen Flächen herunterfällt, auch kostenlos entsorgen – beim Recyclinghof in der Wiefelsteder Stahlstraße. Diese Einrichtung des Landkreises ist immer freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Dort steht seit 1. Oktober und noch bis Ende Februar auch ein Container für dieses „öffentliche“ Laub. Zudem wird von Oktober bis Februar einmal monatlich ein solcher Container in Metjendorf auf dem Marktplatz platziert – so auch erstmals am kommenden Samstag, 27. Oktober. Dann kann von 9 bis 13 Uhr auch dort „öffentliches“ Laub kostenlos abgegeben werden.

Natürlich kann niemand wirklich kontrollieren, ob an beiden Standorten wirklich nur „öffentliches“ Laub kostenlos abgegeben wird. Das räumt auch Jan Logemann ein. Dennoch: Für die Anlieferung von „privatem“ Laub, für das ein eigener Container auf dem Recyclinghof steht, muss bezahlt werden: bis 0,25 Kubikmeter kostet das 3 Euro, bis 0,5 Kubikmeter 6 Euro, ansonsten je angefangenen Kubikmeter 12 Euro.

Was den Bauhof ärgert

Was die Männer von der Grünkolonne des Bauhofs allerdings ärgert, das sind Einwohner, die Laub gern auf den Routen des Bauhofs einfach ablegen. „Das erleben wir oft, etwa an der Straße ,Am Eichenwall‘ in Metjendorf, die aufgrund der vielen Eichen sowieso schon ein Schwerpunkt unserer Strecken ist“, sagt Logemann: „Da hat man dann gerade abgefahren und am nächsten Tag liegen da auf dem öffentlichen Grünstreifen schon wieder die Laubhaufen.“

Auch das Laub, das beim Recyclinghof abgegeben wird, landet letztlich in Mansie und wird dort ebenfalls kompostiert.

Pflichten der Anlieger

Für den einzelnen Anlieger in den Ortschaften ist es nicht ganz leicht herauszufinden, welche Aufgaben bei der Laubentsorgung er denn genau hat. Die hängen nämlich davon ab, ob in seiner Straße eine maschinelle – und gebührenpflichtige – Straßenreinigung stattfindet, die eine Firma im Auftrag der Gemeinde an Straßen mit Hochborden und Rinnen übernommen hat.

Wo keine maschinelle Straßenreinigung stattfindet, da müssen die Anlieger nicht nur Geh- und Radwege, sondern auch Parkspuren und die Fahrbahn bis zur Straßenmitte von Laub befreien. Wird die Straße maschinell gereinigt, müssen Anlieger die Geh- und Radwege und – in verkehrsberuhigten Bereichen – auch die Randstreifen von Laub befreien.

Die Gemeinde hat zwei entsprechende Listen mit Straßennamen auf ihrer Homepage veröffentlicht. Die sind dort allerdings nicht leicht zu finden. Welche Gemeindestraßen innerorts maschinell gereinigt werden und welche nicht, das erfahren Anlieger auf der Homepage der Gemeinde (www.wiefelstede.de). Dort in der Rubrik „Bürgerservice, Politik & Verwaltung“ auf „Ortsrecht“ klicken. Unter der Rubrik „Recht, Sicherheit und Ordnung“ finden sich dann die Straßenreinigungssatzung sowie die Straßenverzeichnisse A und B.