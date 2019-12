Wiefelstede Rund 80 000 Euro kassiert die Gemeinde jährlich von den Hundehaltern in Wiefelstede. Im kommenden Haushalt sind 83 000 Euro eingeplant. Den Betrag wird die Gemeinde wohl nach unten korrigieren müssen. Mit den Stimmen von CDU, FDP und UWG empfahl der Finanzausschuss, dem Antrag der Jäger zu folgen und die Steuer auf Jagdhunde zu kippen. Bei 40 ausgebildeten Jagdhunden in Wiefelstede sind das 2400 Euro weniger für die Gemeinde. Denn pro Hund und Jahr sind 60 Euro Hundesteuer fällig. Das zweite Tier kostet 120 Euro, jeder weitere Vierbeiner 240 Euro. Einen Extra-Steuersatz auf Kampfhunde wie in Westerstede gibt es nicht.

Michael Sander, Leiter des Wiefelsteder Hegerings, argumentierte im Ausschuss damit, dass die Jäger einen gut ausgebildeten Jagdhund bräuchten, um angefahrenes Wild aufzuspüren. „Wir sind auch im öffentlichen Interesse unterwegs“, so Sander. Rund 70 Wildunfälle würden im Jahr in der Gemeinde Wiefelstede gezählt. Fast immer müsse dann auch der Jäger raus, so Sander. „Der Autofahrer ruft die Polizei, die ruft dann den zuständigen Jagdpächter an“, sagt Sabine Mangold-Will, Pressesprecherin des Hegerings. Der würde zwar nicht immer mit dem Jagdhund nachspüren, oft sei Wild schon tot, aber er vergrabe es in seinem Revier. Ansonsten würde es die Polizei zur Tierkörperbeseitigung bringen, und diese der Gemeinde dann eine Rechnung schreiben. Sander stellte im Ausschuss auch klar: „Wir sind nicht verpflichtet, verletztem Wild nachzuspüren. Das ist Goodwill der Jäger.“ Hartmut Bruns (FDP) sagt, das habe ehrenamtlichen Charakter.

Die Gemeinde hatte vorgeschlagen, alles beim Alten zu lassen. Sie verwies in der Vorlage auf die Stadt Oldenburg. Die hatte festgestellt, Jagd sei ein Hobby. Jens-Gert Müller-Saathoff (Grüne) meinte, „dass 60 Euro im Jahr bei Jägern nicht zu Buche schlagen würden“ und stimmte gegen die Abschaffung. Die SPD enthielt sich. Stimmt der Wiefelsteder Rat am 16. Dezember auch für eine Abschaffung, können Jäger mit ausgebildetem Jagdhund eine Befreiung von der Hundesteuer beantragen.