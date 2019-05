Wiefelstede Deutlich mehr Briefwähler als bei der letzten Europawahl im Jahr 2014 haben bereits bis Mittwochvormittag ihre Stimme in der Gemeinde Wiefelstede abgegeben. Das erklärte Wahlsachbearbeiter Johann Plenter im Rathaus. Gab es im Jahr 2014 insgesamt 823 Briefwähler, so waren es bis Mittwochvormittag schon 1173. Bis diesen Freitag, 15 Uhr, können Briefwähler noch direkt im Rathaus ihre Stimme abgeben: Die entsprechenden Unterlagen gibt’s im Wahlbüro, der Weg ist ausgeschildert.

Insgesamt sind in diesem Jahr 12 942 der 16 245 Einwohner der Gemeinde wahlberechtigt, 2014 waren es 12 379, rechnete Plenter vor. Sie müssen sich mit ihrer einen Stimme auch am Wahlsonntag, 26. Mai, für eine von insgesamt 40 Parteien auf dem Wahlzettel entscheiden. Die 20 Wahllokale in der Gemeinde sind dafür in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Dort und im Rathaus sind insgesamt 174 Wahlhelfer im Einsatz, sie sollen einen reibungslosen Ablauf der Europawahl gewährleisten.

„Europa ist für die Menschen durchaus ein Thema“, mutmaßt Plenter anhand der deutlich höheren Briefwahlbeteiligung in diesem Jahr. Ob die Wahlbeteiligung insgesamt höher ausfallen wird bei der Europawahl, bleibt abzuwarten: 2014 lag sie in der Gemeinde Wiefelstede bei 40,95 Prozent, rechnete Plenter am Mittwoch vor.

Die aktuelle Berichterstattung zur Europawahl samt Abstimmungsergebnissen in den einzelnen Kommunen finden Sie auf www.nwzonline.de Berichte rund um die anstehende Europawahl finden Sie unter /europawahl www.nwzonline.de/europawahl