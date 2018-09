Wiefelstede Die Gemeinde Wiefelstede soll sich noch ein weiteres Mal mit diesmal 1,5 Millionen Euro über die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN) an der EWE Netz beteiligen: Dies empfahl der Finanzausschuss mehrheitlich in seiner jüngsten Sitzung. Es gab eine Enthaltung (UWG) und eine Gegenstimme (FDP).

Im Jahr 2013 hatte sich die Gemeinde Wiefelstede bereits mit zwei Millionen Euro beteiligt. Damals hatten alle Fraktionen im Gemeinderat, mit Ausnahme der FDP, dafür gestimmt.

Hintergrund der Beteiligung ist ein Mitspracherecht der Gemeinden für deren Bereich die EWE Netz GmbH Wegenutzungsverträge (Konzessionsverträge) für die Nutzung der gemeindlichen Wege und Plätze zur Leitungsverlegung geschlossen hat. Die KNN besitzt im Aufsichtsrat der EWE AG mittlerweile zwei Sitze. Diesen Aspekt hob Ausschussmitglied Jens-Gert Müller-Saathoff (Grüne) hervor. Durch eine Beteiligung an der KNN habe man gleichzeitig ein Mitbestimmungsrecht in der EWE. Dadurch sei die Gemeinde schneller und umfänglicher über Geschehen in dem Konzern informiert.

Das jetzige Beteiligungsangebot sei eine Chance für die Gemeinde, die in der Art zukünftig nicht zu mehr zu erwarten sei, erklärte Bürgermeister Jörg Pieper. Die SPD werde einer Beteiligung zustimmen, so Fraktionsvorsitzender Jörg Weden, da diese bereits 2013 als positiv bewertet wurde. Hartmut Bruns (FDP) betonte hingegen, dass seine Fraktion, wie bereits 2013, grundsätzliche Bedenken an der Beteiligung habe. Unter anderem sei es nach Meinung seiner Fraktion nicht die Aufgabe der Gemeinde, die Finanzierung von privaten Unternehmen zu unterstützen.

Nachvollziehen konnte das Ausschussmitglied Dennis Rohde (SPD) nicht. Das Betreiben von Stromnetzen gehöre zur Daseinsvorsorge und sei damit Aufgabe der Gemeinde. Diese haben diese Aufgabe an das kommunale Unternehmen „EWE“ abgegeben. In den geschlossenen Verträgen wurde bereits 2013 den Gemeinden eine zweite Beteiligungsmöglichkeit im Jahr 2018 eingeräumt. Das von den Kommunen in die KNN eingebrachte Kapital soll für den Ausbau der Strom- und Gasnetze verwendet werden.

Eine Entscheidung soll der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 1. Oktober, ab 17 Uhr in der Gaststätte Claußen fällen.