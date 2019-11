Wiefelstede Ungewöhnlicher Beginn der Sitzung des Ausschusses für Generationen und Soziales: Vorsitzender Dennis Rohde (SPD) zog in Abstimmung mit den Mitgliedern den nichtöffentlichen Teil nach vorne. Der findet für gewöhnlich am Ende einer Ausschusssitzung statt.

Vor die Türe mussten schließlich auch Erzieherinnen der Kita Metjendorf, die im Publikum Platz genommen hatten. Einige von ihnen äußerten am Rande der Tagung, dass sie bei einem Wechsel zum Roten Kreuz zum Teil nicht unerhebliche Gehaltseinbußen fürchten. Als Angestellte der Kirche, die Kirchengemeinde Ofen ist Trägerin der beiden Einrichtungen, bekämen sie mehr Geld als beim Roten Kreuz. Allerdings ist gesetzlich geregelt, dass das DRK mindestens ein Jahr lang die alten Konditionen an die Erzieherinnen und übrigen Mitarbeiter der beiden Kitas zahlen muss. In diesem Jahr dürfen den Mitarbeitern keine Nachteile im Vergleich zum alten Arbeitgeber entstehen.

Was danach kommt, da herrscht bei der ein oder anderen Erzieherin offenbar noch eine gewisse Verunsicherung. Matthias Benken, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Ammerland, versucht zu beruhigen: „Eine Verunsicherung unter den Mitarbeitern habe ich nicht feststellen können. Auch nicht in Einzelgesprächen.“ Man habe der Belegschaft die größte Angst nehmen können. Man habe sich gefreut, die Trägerschaft übernehmen zu dürfen. Im Detail könne er noch nichts sagen. Es liefen noch Gespräche mit der Gemeinde Wiefelstede. Es sei aber aktuell nicht geplant, abzuschmelzen, so Benken. Mit den beiden Einrichtungen würde der DRK-Kreisverband dann fünf Einrichtungen im Ammerland betreiben.

Der Trägervertrag zwischen der Kirchengemeinde Ofen und der politischen Gemeinde Wiefelstede ist einvernehmlich gekündigt worden. In der Neuausschreibung der Trägerschaft hatte das DRK Ammerland das Rennen gemacht und übernimmt zum 1. Januar 2020.