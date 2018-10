Wiefelstede Die SPD-Gemeinderatsfraktion hatte bereits im April dieses Jahres beantragt, das Thema „Öffnungszeiten im Wiefelsteder Hallenbad“ in den Fachausschüssen zu beraten. Insbesondere die Schließung des Bades an Feiertagen sorgt für Unmut bei den Sozialdemokraten. An diesem Dienstag, 16. Oktober, soll das Thema nun in der öffentlichen Sitzung des Sport- und Kulturausschusses (17 Uhr, Sitzungssaal des Rathauses) beraten werden.

Das Hallenbad sei Weihnachten 2017 an allen drei Weihnachtsfeiertagen geschlossen gewesen, schreibt die SPD in ihrem Antrag vom April. Auch zum Jahreswechsel sei das Schwimmen sowohl am 31. Dezember als auch am 1. Januar nicht möglich gewesen. Und an den vergangenen Osterfeiertagen sei das Bad „im Stück“ von Karfreitag bis einschließlich Ostersonntag geschlossen gewesen. Dies sei von Teilen der Öffentlichkeit kritisiert worden – die SPD-Fraktion teile diese Kritik, heißt es in dem Antrag.

Die SPD möchte, dass sich die Öffnungszeiten stärker an den Bedürfnissen der Öffentlichkeit orientieren. „Unser Hallenbad ist bekanntlich eine Einrichtung, die nicht nur für Schulzwecke genutzt werden soll, sondern insbesondere Angebote für Gesundheit, Sport und Freizeit (als soziale Einrichtung) anbietet. Dann allerdings muss der Besuch auch dann möglich sein, wenn berufstätige Menschen frei haben und das Bad mit ihren Kindern nutzen wollen“, schreiben die Sozialdemokraten weiter – und fordern, die Öffnungszeiten für die Allgemeinheit zu verbessern. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gemeindeeignen Frei- und Hallenbad müssten natürlich – wie in anderen Berufsfeldern auch – Ausgleichsregelungen für die Dienstzeiten (etwa an Wochenenden) berücksichtigt werden.

Die Gemeindeverwaltung empfiehlt dennoch, die bisherigen Öffnungszeiten beizubehalten. Sie verweist beispielhaft auf den 2. Weihnachtstag 2014, an dem das Bad geöffnet war. Mit nur 69 Besuchern sei das Besucheraufkommen jedoch relativ gering gewesen. Folglich – so die Verwaltung in der Beratungsvorlage für den Ausschuss – wurde auf die Öffnung weiterer Feiertage verzichtet. Zudem weist sie auf die anfallenden Kosten eines zusätzlich geöffneten Feiertages hin.

Der Ausschuss wird sich zudem mit Anträgen von Vereinen auf Bezuschussung von Anschaffungen befassen.