Wiefelstede „Dort sind wir aber auf der Reise, das zu ändern“, sagt Sigrid Lemp, Fachbereichsleiterin für Arbeit, Familie und Soziales im Wiefelsteder Rathaus. Für den Kernort Wiefelstede ist eine neue Kita in Planung (NWZ berichtete).

Der Druck vom Kessel sei jetzt aber im Süden. Mit dem Start der neuen Kita in Metjendorf ist dort eine ausreichende Versorgung gesichert. Fehlten im vergangenen Kindergartenjahr im Süden noch 50 Plätze, verzeichnet die Gemeinde für das bald beginnende Jahr einen Überhang von neun Plätzen. Auch für die folgenden Jahre dürfte es im Süden kaum Probleme mit der Versorgung geben. „Dort haben wir selbst Anfragen von Oldenburger Eltern“, berichtet Sigrid. Die hätten aber keine Möglichkeit, ihr Kind dort unterzubekommen. Die Stadt Oldenburg würde ja auch keine Kinder aus der Gemeinde Wiefelstede aufnehmen, sagt die Fachbereichsleiterin.

Weitaus angespannter ist die Lage im Norden, dort vor allem in Wiefelstede selbst (Kitas Am Breeden und Thienkamp). Für das kommende Kindergartenjahr haben 254 Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Platz, 201 Plätze stehen aber nur zur Verfügung. Eine Warteliste von Kindern, die älter als drei Jahre sind und die derzeit schon für den Kindergarten angemeldet sind, umfasst rund 25 Kinder, heißt es in einer Vorlage aus dem vergangenen Herbst. Weitere Dreijährige müssen bis August noch in einer Krippe oder von einer Tagesmutter betreut werden.

Mit der Einführung der Gebührenfreiheit für die Kitas sei die Nachfrage noch einmal angezogen, weiß Lemp. Vor allem nach Ganztagesplätzen. „Es ist heute eine wirtschaftliche Notwendigkeit, dass in den allermeisten Familien beide Elternteile arbeiten“, so die Fachbereichsleiterin.

In Sachen Personal muss Sigrid Lemp sich noch keine Sorgen machen. Die Kita-Träger in der Gemeinde hätten noch ausreichend qualifizierte Mitarbeiter für ihre Einrichtungen. Es werde viel an der Personalbindung gearbeitet.