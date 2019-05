Wiefelstede Der Wiefelsteder Ausschuss für Generationen und Soziales beriet gut eine Stunde nichtöffentlich, die anschließende, dann öffentliche Abstimmung im Sitzungssaal des Rathauses fiel deutlich kürzer aus: Das Gremium empfahl dem Gemeinderat bei einer Enthaltung erwartungsgemäß, die Trägerschaften für die Kindertagesstätten Metjendorf (Schulweg) und Heidkamp ab dem 1. Januar 2020 an den DRK-Kreisverband Ammerland zu vergeben.

Bislang ist noch die Kirchengemeinde Ofen Träger der beiden Einrichtungen, Kirchengemeinde und politische Gemeinde hatten jedoch den Trägerschaftsvertrag zum 31. Dezember 2019 einvernehmlich gekündigt.

SPD-Ratsherr Ralf Geerdes sowie Grünen-Ratsfrau Conny Kuck stimmten dem Verwaltungsvorschlag zu, hätten jedoch gern auch das Diakonische Werk Wiefelstede als Träger des Kindergartens Metjendorf gesehen. Dieses hatte sich – wie berichtet – auch vorbehaltlich der Erlaubnis des Oberkirchenrates beworben, dieser hatte jedoch die Erlaubnis letztlich verweigert. So musste die Gemeindeverwaltung ihre bereits veröffentlichte Beschlussempfehlung, die nach dem vorher stattgefundenen Auswahlverfahren unter insgesamt sieben Bewerbungen für die Trägerschaften das Diakonische Werk als Träger für Metjendorf vorsah, ersetzen. Und die neue sieht eben vor, dass das DRK Träger beider Kitas werden soll. Laut Plan hat der Gemeinderat am 2. Juli das letzte Wort in dieser Sache.

Viele Mitarbeiterinnen der beiden betroffenen Kindertagesstätten folgten der Diskussion im Ausschuss – und brachten ihre Sorge um die künftigen Arbeitskonditionen zum Ausdruck, denn ein Bestandsschutz für alle Mitarbeiter wird zunächst nur für ein Jahr gelten. Die Verwaltung wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich die nach einer Ratsentscheidung geplante Mitarbeiterversammlung im Rahmen des Betriebsübergangs auch diesen Themen widmen werde.

Der Stimme enthielt sich bei der Abstimmung im Ausschuss lediglich FDP-Ratsherr Karl-Heinz Würdemann: Er hätte eine Trägerschaft für Metjendorf durch das Diakonische Werk klar bevorzugt.