Wiefelstede /Metjendorf Das Ergebnis des ersten Projekts des Wiefelsteder Jugendrates kann sich wahrlich sehen lassen. 1044 Unterschriften haben die acht Mitglieder des Jugendrates gesammelt. Sie wollen erreichen, dass zwischen Metjendorf und Rastede nicht nur Schulbusse fahren (NWZ berichtete). Gestern Nachmittag überreichten sie die Papiere Wiefelstedes Bürgermeister Jörg Pieper.

Viele Metjendorfer Jugendlichen besuchen die KGS im Nachbarort. „Nach 16 Uhr fährt kein Bus mehr“, sagt Hanna Pilawa, Vorsitzende des Jugendrates. Da gehe nur Elterntaxi, aber das sei in Zeiten der Klimadiskussion nicht gut, so Pilawa. Oder das Fahrrad, schob der Bürgermeister nach. Er erklärte, dass der Busverkehr Sache des Landkreises Ammerland sei. „Die Gemeinde steht da so ein bisschen am Rand.“ Er versprach, die Unterschriften an den Landkreis weiterzugeben.

Diskutiert wurde auch über die Einrichtung eines Bürgerbusses wie in Rastede. Da sei das Problem, ausreichend und dauerhaft Fahrer zu finden, sagte Pieper. „Alle zwei Stunden ein Bus von Metjendorf nach Rastede, auch abends, das wäre ein Riesenfortschritt“, so Jugendratsmitglied Karina Pilawa.

Die beiden Schwestern machen weiter. „Wir haben uns in der letzten Zeit bei den Jugendlichen vorgestellt“, berichtet Hanna. Es sei allerdings sehr schwierig, sie zum Mitmachen zu bewegen, so die Pädagogikstudentin. Was sie aber von den Jugendlichen oft erzählt bekomme sei, dass die Jugendarbeit in der Gemeinde einen Schub erfahren habe. „Maren Meyer macht im ,Freiraum’ und in Spohle eine tolle Arbeit“, so Hanna Pilawa. Auch das junge Team im Metjendorfer „Casa“ habe einiges angeschoben.

Der Jugendrat selbst habe bisher erreicht, dass die Rampen an der Wiefelsteder Skateranlage hergerichtet worden seien, so Hanna Pilawa. Im kommenden Jahr will das Wiefelsteder Jugendgremium in den Sommerferien wieder einen Graffiti-Workshop organisieren. Auch ein so genanten „Markt der Möglichkeiten“, wo Jugendliche und die örtlichen Vereine zusammengebracht werden sollen, sei geplant.