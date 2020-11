Politik: Ausschüsse verschoben

Wiefelstede Die Gemeinde Wiefelstede verschiebt zwei angesetzte Ausschüsse. Das teilte Insa Borchers von der Verwaltung mit. Der Bau- und Umweltausschuss wird von Montag, 23. November, auf Montag, 7. Dezember, verschoben. Der öffentliche Teil startet um 17 Uhr in der Mensa der Oberschule in Wiefelstede.

Auch der Finanzausschuss musste verschoben werden. Er findet am darauffolgenden Tag, am Dienstag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der Mensa der Oberschule in Wiefelstede statt.

Der nächste Gemeinderat tag am Montag, 21. Dezember, um 17 Uhr im Hollner Krug, Hollen.

Über Entscheidungen aus Politik und Verwaltung können sich Interessierte über das Bürgerinfosystem der Gemeinde unter www.wiefelstede.de informieren.