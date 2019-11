Wiefelstede „Alle reden von Digitalisierung – nur in Wiefelstede wird so getan, als ginge uns das nichts an“, sagt Fraktionsvorsitzender Jörg Weden im Gespräch mit der NWZ. Der Grund für den Ärger des Ratsherrn: Aus seiner Sicht fehlt ein Konzept zur Digitalisierung der drei Wiefelsteder Schulen. „Damit können wir die Schulen nicht alleine lassen. Die Gemeinde tut viel zu wenig.“

Im Rathaus ist seiner Ansicht nach niemand für das Thema zuständig. Es werde externes Fachpersonal benötigt, das die Schulen betreue. Ein Anruf, dann müsse der Mitarbeiter vor Ort sein. Mit einem großen Investitionspaket sei die SPD bereit, Lücken zu schließen. „Einen Experten zu finden ist schwierig und würde für die Gemeinde sehr teuer werden.“

Nach einer Klausurtagung hat die SPD ein Papier zum Thema verfasst, das Montag, 2. Dezember, Thema im Finanzausschuss (17 Uhr, Ratssaal) sein soll. Im Schreiben kommt auch Bundestagsabgeordneter Dennis Rohde zu Wort: „Die Digitalisierung und der Umgang mit digitalen Medien sind entscheidende Schlüsselkompetenzen mit Blick auf die Anforderungen der Zukunft. Wir haben da in Wiefelstede noch erheblichen Nachholbedarf.“

Defizite bei der Digitalisierung waren bereits vor einem Jahr Thema. Die finde an der Oberschule nicht statt, klagte damals der zweite Konrektor Thomas Schmacker im Schulausschuss. Und Doris Tapken, Leiterin der Grundschule: „Wir haben nichts; sind quasi eine PC-freie Schule.“ Bürgermeister Jörg Pieper hielt entgegen, dass die Schulen aufgerufen waren, Medienkonzepte zu erstellen. Verwundert zeigte er sich, dass an der Oberschule aus dem Schulbudget in den vergangenen drei Jahren nur drei PC’s angeschafft worden waren.