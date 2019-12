Wiefelstede Bei der ersten Präsentation des Haushaltes im Oktober für das kommende Jahr ging die Verwaltung noch von einem Minus von 1,1 Millionen Euro aus. Das neue Zahlenwerk, das an diesem Montag, 2. Dezember, (17 Uhr im Ratssaal, Rathaus Wiefelstede) dem Finanzausschuss präsentiert wird, hat unterm Strich ein Defizit von 411 400 Euro.

Bei den Finanzleistungen durch das Land Niedersachsen kann die Gemeinde entgegen der ersten Kalkulation mit einem Zuwachs von 356 800 Euro rechnen. Insgesamt kann Wiefelstedes Kämmerer mit 2,26 Millionen Euro vom Land kalkulieren.

Ein weiteres dickes Plus stellte sich im zweiten Aufschlag der Haushaltsaufstellung beim Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer heraus. Dabei kann die Kämmerei mit 134 800 Euro mehr rechnen, so dass nun Wiefelstede knapp 8,2 Millionen Euro aus diesem Topf bekommt. Gespart wurde auch: Bei dem Posten Gebäudeunterhaltung sind Maßnahmen in Höhe von 212 000 Euro gestrichen oder verschoben. Im Bereich Tiefbau sind es 55 000 Euro.

Unterm Strich sind im Wiefelsteder Haushalt für das kommende Jahr Ausgaben von rund 27,5 Millionen Euro vorgesehen. Große Posten der Ausgaben sind die Finanzierung des geplanten Kindergartens in Wiefelstede und die Erweiterung der Grundschule und der Neubau der Turnhalle in Metjendorf.

Der Gesamtschuldenstand der Gemeinde beläuft sich auf rund 11,5 Millionen Euro. Auch für die nächsten Jahre rechnet man im Rathaus mit einem Defizit im Haushalt, wenn auch nicht so hoch wie im kommenden Jahr. Steuer- und Abgabenerhöhung sind nicht vorgesehen.