Wiefelstede Ein kleines Dankeschön für die 20 Bezirksvorsteher Wiefelstedes: Die hatte die Gemeinde am vergangenen Donnerstag zu einem Abendessen eingeladen. Bevor aufgetischt wurde, berichtete Bürgermeister Jörg Pieper über seine Einwohnerversammlungen, zu die er im Oktober und November in die Ortsteile eingeladen hatte. „Rund 550 Menschen sind zu den Versammlungen gekommen. Das finde ich, ist ein gutes Ergebnis“, sagte er. Das zeige, dass vielen Menschen ihre Gemeinde und ihr Ortsteil am Herzen lägen, so Pieper.

Neubau der Zweifeldhalle

Er ging in seiner kurzen Ansprache auch auf den Haushalt 2020 ein. Zehn Millionen Euro werde die Gemeinde im kommenden Jahr investieren. Größte Baumaßnahmen seien der Neubau der Zweifeldhalle in Metjendorf und die Erweiterung der Grundschule im Ort. Dazu käme der geplante Neubau eines Kindergartens „Am Brinkacker“ in Wiefelstede. Auch wenn die Zinsen gerade mehr als günstig seien: „2021 werden wir die Investitionen runterfahren. Wir werden uns nicht Geld leihen, nur weil es gerade billig ist“, kündigte Pieper an.

Zum geplanten Breitbandausbau im Landkreis sagte Bürgermeister Pieper, dass der länger dauere. „Das geht nicht so schnell. Das wird wohl vier Jahre dauern.“ Er hoffe, dass damit im kommenden Jahr gestartet werde.