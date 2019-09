Wiefelstede Bisher werden die begehrten gemeindeeigenen Grundstücke zwar auch nach dem so genannten Windhundprinzip vergeben, aber es gibt Kriterien, die eine Bevorzugung von Bewerbern rechtfertigen. Beispielsweise, ob Kinder im Haushalt leben, die Bauwilligen in Wiefelstede leben oder gelebt haben, ob Schwerbehinderte bauen wollen und auch, ob der Arbeitsplatz in Wiefelstede angesiedelt ist. Das soll geändert werden und steht Montag, 30. September, auf der Tagesordnung der Ratssitzung (17 Uhr, Gaststätte Claußen, Rasteder Straße 5).

Nun legt der FDP-Ortsverband seine Vorstellungen in einer Pressemitteilung vor. „Die Freien Demokraten sprechen sich weiterhin gegen ein Punktesystem aus und fordern ein Losverfahren mit eingeteilten Gruppierungen“, heißt es in dem Schreiben. Bewerben könnten sich Personen, die in Wiefelstede wohnen, gewohnt haben oder arbeiten. Die Partei schlägt folgende Gruppen vor:

• Personen mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt;

• Ehepaare, eingetragene Lebenspartner und eheähnliche Lebensgemeinschaften;

• Personen über 50 Jahre, Personen, die mit zu pflegenden Angehörigen zusammenleben, oder Personen mit einer Behinderung von 70 Prozent, so das Papier.

„Neben der fairen und unbürokratischen Vergabe von Baugrundstücken erhoffen wir uns durch die gewählten Gruppen eine stärkere Durchmischung der Neubaugebiete“, sagt FDP-Ratsherr Karl-Heinz Würdemann. Insbesondere beachte der Vorschlag die immer größer werdende Gruppe der älteren Mitbürger, die, sich nach dem Auszug der Kinder kleiner setzen wollen. Für sie wäre vorhandener Grundbesitz bei der Auswahl unschädlich.

Auch CDU, SPD und Grüne sollen einen Kriterienkatalog in ihren Schubladen haben, sind damit aber noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen.