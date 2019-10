Bremerhaven

Gedenkfeier Für Elivs In Bremerhaven Rote Rosen für den King of Rock ’n’ Roll

Frauen kreischten am 1. Oktober 1958 so laut wie später bei den Beatles: In Bremerhaven betrat Elvis Presley erstmals deutschen Boden. Nun kamen Fans aus ganz Deutschland zusammen, um ihm zu gedenken – darunter Zeitzeugen.