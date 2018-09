Wo Bio drauf steht, muss noch längst nicht Bio drin sein. Zu lasch sind die Verordnungen, zu groß die Schlupflöcher. Aber: Bio lässt sich in der heutigen Zeit prima vermarkten.

Jetzt will ein namentlich nicht bekannter Investor in Wapeldorf zwei Bio-Legehennenställe für zusammen 12 000 Tiere bauen. Bekannt ist aber nur, dass er maximal sechs Hennen pro Quadratmeter halten will, was den Bio-Richtlinien entsprechen würde.

Andere wichtige Faktoren bleiben indes im Dunkeln. Wie sollen die Tiere gehalten werden? Welches Futter bekommen sie? Handelt es sich um einen anerkannten Bio-Betrieb wie Bioland oder Demeter? Nach welchen Öko-Kriterien soll produziert werden?

Der Investor mag all diese Anforderungen erfüllen. Dadurch, dass er ein Geheimnis um seine Person und sein Konzept macht, schadet er jedoch seinem Vorhaben. Da kann nur noch rasche Aufklärung helfen.

