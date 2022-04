Kurzfristige Absage: Blutspende-Termin in Rastede fällt aus

Schweiburg

Krebskranker Schweiburger „Hospiz ist wie ein Fünf-Sterne-Hotel für todkranke Menschen“

Martin Sievers wird an Krebs sterben. Wenn er irgendwann Hilfe benötigt, will er sie in einem Hospiz bekommen. Er denkt dabei nicht nur an die eigene Situation – sondern vor allem an seine Kinder.