Runde Sache

Die Kreuzung am Marktplatz gilt schon lange als Sorgenkind, der Bau eines Kreisverkehrs war überfällig – zumal er in allen untersuchten Fällen die beste, wenngleich teurere Lösung ist. Die Politik hat richtig daran getan, nicht erst eine Entscheidung zum Bahnübergang Raiffeisenstraße abzuwarten. Denn seien wir mal ehrlich: Über den Bahnübergang wird seit Jahren diskutiert – außer Behörden-, Kompetenz- und Finanzierungsgerangel ist aber nichts passiert. Selbst wenn 2019 entschieden wird, welche Variante weiterverfolgt werden soll, steht immer noch in den Sternen, wann die Pläne umgesetzt werden.

