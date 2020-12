Betrifft: „Müll-Sünder scheitern mit Schummelversuch“, in der Nordwest-Zeitung vom 27. November.

Als ich vor kurzem gelesen habe, dass die Biotonnen im Landkreis auf richtigen Inhalt kontrolliert werden sollen, habe ich mir noch keine Vorstellung davon gemacht, wie groß das Problem ist. Das Ergebnis war dann ja nachzulesen.

Da halten nicht wenige unserer Mitbürger es offenbar nicht für nötig, ordentlich ihren Abfall zu trennen, hier wird sogar mit purer Absicht Restmüll aller Art in Biotonnen entsorgt. Und das sogar in vermeintlich gutbürgerlichen Einfamilienhaussiedlungen. So ein Verhalten macht mich wütend und es gibt nur ein Wort dafür: asozial!

Da fragt man sich, in welcher Tonne diese Leute zuvor ihr Gehirn entsorgt haben. Speziell bei den „Kandidaten“, die überhaupt keine Einsicht zeigen und sogar nach den Kontrollen noch versuchen, den Restmüll schnell mit etwas Laub zu bedecken und sogar die Kennzeichnung entfernen, dass die Tonne nicht geleert wird, kann nur ein hohes Bußgeld helfen, verknüpft mit höheren Abfallgebühren. Gleichzeitig sollten auch die Kosten für das Personal, das die Mülltonnen kontrolliert, auf diese Haushalte umgelegt werden, mit dem sonst wieder die Allgemeinheit belastet wird.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Stefan Oltmanns Bad Zwischenahn