Stadt begrüßt Zuwachs

Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Westerstede hat Bürgermeister Michael Rösner begrüßt. Malte Hormann und Sven Wemken absolvieren ein Jahrespraktikum in der IT-Abteilung, Melina Bümmerstede und Mattis Vohlken sind angehende Verwaltungsfachangestellte. Finn Ahrens beginnt sein Bachelor-Studium an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen. Rösner wünschte den neuen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit den Mitgliedern der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Hannah Geisler und Marina Ratnikov, einen guten Start in der Stadtverwaltung. BILD: