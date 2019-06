Theatertruppe freut sich über Spendenscheck

Die Freilichttheatergemeinschaft Westerstede um (von links) Inga Benevidez, Geschäftsführerin, und Winfried Wessels, 1. Vorsitzender, freut sich über eine für die Theaterleute seltene großzügige Spende von der Volksbank und VR-Stiftung. Stefan Terveer, Vorstandsmitglied der Volksbank Westerstede, und Harald Lesch, Vorstandsvorsitzender der VR-Stiftung, überreichten am Mittwoch einen Scheck in Höhe von 10 000 Euro. „Es freut mich sehr, dass Sie das gefördert haben“, bedankte sich Theater-Chefin Benavidez. „Das ist eine Sorge weniger“, sagte auch Wessels erfreut. Eine Mitarbeiterin der Volksbank Westerstede, die beim Freilichttheater mitwirkt, hatte den Anstoß für eine Förderung gegeben. „Damit zeigt die Volksbank, dass sie hinter dem Projekt steht“, erläuterte Terveer. Die ehrenamtliche Mitarbeit der Schauspieler sei ein besonderer Aspekt, so Lesch, der gefördert werden sollte. BILD: