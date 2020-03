Urlaubsgrüße von Gran Canaria – Niemand darf an den Strand

Mit herzlichen Grüßen haben sich Gudrun und Rolf Borchers aus Bad Zwischenahn von der Sonneninsel Gran Canaria gemeldet. „Obwohl es hier auf der Insel nur 16 bestätigte Fälle gibt, gilt seit letztem Sonntag eine rigorose Ausgangssperre“, berichtet das Paar. Polizei und Militär patrouillierten auf den Straßen und ein Hubschrauber kreise in Abständen über ihnen. „Dort wo sonst tausende Urlauber sich erholen, ist jetzt gähnende Leere. Die Strände sind verwaist und die Hotels leeren sich nach und nach.“ Man könne einzeln einkaufen gehen oder fahren, die Leute hielten Abstand und es würden immer nur zwei Personen mit Abständen in den Supermarkt gelassen. Die Regale seien voll. „Wenn wir sehen, lesen und hören, wie sich viele Leute in Deutschland noch verhalten, hätte auch dort die Ausgangssperre schon vor Tagen eingeführt werden müssen. Nur das hilft wirklich. Das föderale System sollte für solche Szenarien überdacht werden (...) Wir genießen noch ein bisschen die Sonne und hoffen, dass wir in den nächsten Tagen zurückkehren können. Bis dahin lesen wir täglich NWZonline“.BILD: