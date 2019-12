Wachstum an neuem Ort

Über eine fünfstellige Fördersumme freute sich jetzt Volker Wilken (Mitte), Geschäftsführer der Wilken Elektrotechnik GmbH aus Westerstede. Landrat Jörg Bensberg (2. v. l.) überreichte im Beisein von Bürgermeister Michael Rösner (rechts) und Kreiswirtschaftsförderer Fred Carstens (links) den Förderbescheid an Volker Wilken und seine Lebensgefährtin Sigrid Eilers (2. v. r.). Wilken hatte seinen Betrieb viele Jahre in gemieteten Räumen im Ortsteil Seggern. „Eine Entwicklung an dem Standort war nicht möglich, daher musste ein neuer Standort her, der mit Hilfe der Stadt Westerstede in dem Gewerbegebiet an der Neuenburger Straße schnell gefunden werden konnte“, sagte er.

