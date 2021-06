Ammerländer Kräuterschnaps: Rhodowater: Zahlendreher bei Nummer

Westerstede Zwei Jungunternehmer – Jörn Oltmanns und Camillo Oeltjengerdes – bieten nun wieder den Kräuterschnaps Rhodowater an. Die Rechte an dem 32-prozentigen Halbbitter hat Jörns Mutter Gerhild Oltmanns, die von 2011 bis 2013 Rhodowater als zweites Standbein neben einer Vollbeschäftigung und der Familie bereits vertrieben hatte. Darauf aufbauend wollen Sohn Jörn und sein Kumpel nun den Kräuterschnaps, der nach altem Familienrezept produziert wird, verkaufen.

Anfragen oder Bestellungen können per Mail an „oltmanns-spirituosen@gmx.net“ geschickt werden. Auch telefonische Bestellungen sind möglich. Versehentlich wurde bei der Berichterstattung am Samstag eine falsche Telefonnummer genannt: die richtige lautet: 0 44 88/86 08 06.

