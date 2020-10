Wie radelt es sich in Westerstede?

Wie fahrradfreundlich ist Westerstede? Beim ADFC-Fahrradklima-Test können alle Radfahrer über ihre eigene Kommune abstimmen und 27 Fragen beantworten. Damit fundierte Ergebnisse erzielt werden können, müssen für Westerstede mindestens 50 Teilnahmen vorliegen. Bürgermeister Michael Rösner appelliert an alle Westersteder: „Machen Sie bitte mit. Gerade in diesem Jahr sind so viele Fahrradfahrer unterwegs.“ Die Umfrage des ADFC läuft bis zum 30. November. Die Ergebnisse werden dann im Frühjahr 2021 präsentiert.

