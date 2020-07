Ferienpass In Wiefelstede: Basteln und Fledermäusen auf der Spur

Wiefelstede Der Ferienpass in der Gemeinde Wiefelstede geht in die nächste Runde. Kinder können sich ab Sonntag, 26. Juli, für Angebote in der Woche von Montag, 10. bis Sonntag, 16 August anmelden. Und zwar bis Donnerstag, 2. August.

Hier die neuen Angebote für den Zeitvertreib:

Montag, 10. August

Turnier mit ferngesteuerten Autos, 10 bis 13 Uhr, Wiefelstede, Am Breeden 7a, „FreiRaum“, 9 bis 12 Jahre; Milchshake 1, 10.30 bis 12 Uhr, „FreiRaum“, 7 bis 9 Jahre; Milchshake 2, 13 bis 14.30 Uhr, „FreiRaum“, 10 bis 16 Jahre.

Dienstag, 11. August

Anhänger aus Bügelperlen 1, 10 bis 11.30, Metjendorf, Am Marktplatz 1, MGH „Casa“, 7 bis 12 Jahre; Schokospaß 1, 10.30 bis 12 Uhr , „ FreiRaum“, 6 bis 9 Jahre; Anhänger aus Bügelperlen 2, 13 bis 14.30, „Casa“, 7 bis 12 Jahre; Schokospaß 2 13bis 14.30 Uhr, „FreiRaum“, 10 bis 16 Jahre.

Mittwoch, 12. August

Neon-Schwarzlicht-Bilder 2 10 bis 11.30 „ Casa“, 8 bis 14 Jahre; Omas-Spiele 1, 10 bis 11.30 Uhr, „FreiRaum“, 6 bis 10 Jahre; Omas Spiele 2, 13.30 bis 15 Uhr „Casa“, 6 bis 10 Jahre; Vogelhäuser aus Milchtüten gebasteltt2, 14bis 16, „Casa“, 8 bis 12 Jahre.

Donnerstag, 13. August

Tassenkunst in 3D 1, 10 bis 12 Uhr , Metjendorf, „Casa“, 8 bis 10 Jahre; Fifa20-Turnier 1, 10 bis 13 Uhr, „FreiRaum“, 8 bis 11 Jahre; Tassenkunst in 3D 2, 13 bis 15 Uhr; „Casa“, 11 bis 16 Jahre; Fifa20-Turnier 2, 14 bis 17 Uhr, „FreiRaum“, 12 bis 15 Jahre; Keramik-Kronen-Schale töpfern, 15 bis 17 Uhr, Wiefelstede, Eisenstraße 28, „deine TonArt“, 10 bis 13 Jahre.

Freitag, 14. August

Aus Alt mach Neu: Taschengestaltung 1, 10 bis 12 Uhr, „Casa“, 9 bis 16 Jahre; Tassenuntersetzer selbermachen 1, 10 bis 12 Uhr, „ FreiRaum“, 8 bis 13 Jahre; Turnier mit ferngesteuerten Autos, 10bis 13 Uhr, „Casa“, 9 bis 12 Jahre; Tassenuntersetzer selbermachen 2, „FreiRaum“, 8 bis 13 Jahre;

Sonntag, 16. August

Zu den Fledermäusen, 20.30 bis 22 Uhr, Wiefelstede, Hauptstraße 45, Parkplatz Hau-Ruck Möbelmarkt, 8 bis 16 Jahre.

Anmeldungen unter: https:\\wiefelstede.feripro.de