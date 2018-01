Wiefelstede Die Figuren der großen Wiefelsteder Weihnachtspyramide sind wieder komplett: Auch der zweite der Heiligen Drei Könige ist nach dem Diebstahl wieder aufgetaucht. Die bislang Unbekannten, die die beiden Figuren am Donnerstag vor Silvester von der Weihnachtspyramide des Ortsbürgervereins Wiefelstede beim Hof Kleiberg entwendet hatten, warfen auch diesen hölzernen König danach achtlos weg. Gefunden wurde er bereits Neujahr auf dem Gelände des Kindergartens am Breeden.

Zuvor war bekanntlich König Nummer eins in der Kirchstraße gefunden worden. Beide Figuren – sie stammen aus dem Erzgebirge – sind beschädigt – aber nicht irreparabel. Gefunden hatte König Nummer zwei Heidi Sandkuhl. Die Wiefelstederin war am Neujahrstag mit ihrem Mann spazieren, wollte dabei auch gleich Milch von der Milchtankstelle an der Feldtange holen. Der Weg führte über den Schulhof des Schulzentrums am Kindergarten am Breeden vorbei. Dort ist Heidi Sandkuhl als Erzieherin tätig. Sie entdeckte die Figur auf dem Spielplatz des Kindergartens. „Sie ist ja nicht gerade klein: Ich wusste sofort, was das war“, erzählte die Wiefelstederin am Freitag. Auch sie hatte von dem Diebstahl in der NWZ gelesen. Von Zuhause aus rief sie Fremer Heeren vom Ortsbürgerverein an. Der kam sofort zum Fundort, holte die Figur vom Kindergartengelände. „Die Leute vom Verein haben sich wirklich gefreut“, erinnert sich Heidi Sandkuhl: „Schließlich hängt da auch ein gehöriges Stück Herz dran.“

Am Freitag lagerte die „Pyramidengruppe“ des Ortsbürgervereins Wiefelstede die große Weihnachtspyramide nach einer Trocknungsphase im Hof bis zur nächsten Adventszeit in einem Schuppen ein. Hellfried Barghorn, der die Pyramide einst gebaut hatte, war froh, dass die Figuren nicht allzu sehr gelitten haben. „Das kann ich reparieren, bis zur nächsten Adventszeit sind beide Könige wieder in Ordnung“, flachste der Wiefelsteder. Die Pyramide steht seit 2003 alljährlich zur Adventszeit vor dem Hof Kleiberg. Erstmals dreht sie sich in jedem Jahr Anfang Dezember beim Weihnachtsmarkt des Vereins: „Us Dörp vör Wiehnachten.“

„Man hatte schon Zweifel bekommen, ob das alles überhaupt noch Sinn hat,“ sprach am Freitag Wilfried Pleyn aus, was er und seine Mitstreiter Hellfried Barghorn, Karl-Heinz Dirks, Wilhelm Fierdag, Walter Bürger, Richard Meyer und Franz Schirakowsky nach dem Diebstahl der Figuren dachten. Sie alle kümmern sich um die Pyramide, bauen sie zum Advent auf, bauen sie vor Silvester wieder ab. Hellfried Barghorn hatte sie gebaut damals, die Figuren aus dem Erzgebirge wurden zugekauft. Nun ist die Truppe froh, dass alles glimpflich abgelaufen ist. Aber Wilhelm Fierdag sagt zum Diebstahl deutlich: „Verstehen können wir Menschen, die so etwas tun, nicht.“