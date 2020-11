Um Weihnachtswünsche zu erfüllen: Wiefelsteder Schützen werben um Spenden

Wiefelstede /Zetel Die Wünsche der Kinder und Jugendlichen vom Kinderhof Wehde in Zetel werden seit vielen Jahren traditionell vom Schützenverein in Wiefelstede erfüllt. Doch diese Wohltätigkeitsaktion des Schützenvereins steht dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie auf dem Spiel: Die Einnahmen fehlen.

Keine Einnahmen

Viele Veranstaltungen des Schützenvereins bei denen gewöhnlich das Geld eingeworben wird, fanden in diesem Jahr nicht statt. Und da auch die Schützenhalle geschlossen ist, fehlen die persönlichen Kontakte zu den Schützenmitgliedern, die sonst häufig ihren Geldbeutel für den guten Zweck zückten.

Wunschzettel

Auch in diesem Jahr haben die Kinder vom Kinderhof Wehde wieder ihre Wunschzettel bei Dirk Siemen vom Schützenverein in Wiefelstede abgegeben. Seit über 30 Jahren betreut der Alt-Schützenpräsident die Aktion. Nun warten die Kinder, wie in den Jahren zuvor, gespannt darauf, ob ihre Wünsche erfüllt werden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

In der heilpädagogischen Einrichtung in Zetel werden Kinder vom Vorschulalter bis zur Volljährigkeit in familienähnlichen Strukturen betreut, die in ihren jeweiligen Herkunftsmilieus nicht möglich sind. Dazu gehören die Unterstützung bei der Schulausbildung, Musizieren und Freizeiten in den Ferien.

Werben um Spenden

So ist es kein Wunder, dass Dirk Siemen – um die fehlenden Einnahmen auszugleichen – um Unterstützung bittet. Wer also für die gute Sache helfen möchte, kann sich telefonisch unter Telefon 01 71/7 16 56 35 oder Telefon 0 44 02/6 98 72 oder per Mail Dirk-Siemen@t-online.de bei Dirk Siemen melden. Auch Nichtmitglieder des Schützenvereins können spenden.