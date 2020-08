14 Azubis in 8 Bereichen

Über ihre neuen Auszubildenden freuen sich die Westersteder Firmen „Detlef Coldewey“ und „Bieder Haustechnik“. 14 Stellen wurden in acht unterschiedlichen Berufsfeldern belegt. „Wir sehen uns in der Verantwortung, gerade in diesen schweren Zeiten den Jugendlichen die Chance für eine qualifizierte Ausbildung bei uns zu bieten und damit den Weg für eine gute berufliche Zukunft zu öffnen“, so die Geschäftsführer der Unternehmen, Holger Bölts, Arno Logemann, Michael Bieder und Thorsten Skeide. „Eine gute Ausbildung der Mitarbeiter ist die beste Investition in die Zukunft unseres Unternehmens.“ BILD: Unternehmen