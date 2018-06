Abläufe verbessern

Fünf Tage ohne Strom, das wäre für die meisten Menschen in Deutschland eine ausgewachsene Katastrophe, besonders, wenn sie ihre Rechnungen immer brav bezahlt haben.

Sicher: Den ersten Fehler – und vielleicht auch weitere – hat wohl die Hausverwaltung gemacht. Hier ist die Verwechslung passiert, die das ganze Chaos erst ausgelöst hat. Das entlässt die EWE aber nicht aus der Verantwortung. Am Freitag musste im Unternehmen bereits klar sein: Es gibt eine Kundin, die ihre Rechnungen pünktlich bezahlt, der aber trotzdem der Strom abgeschaltet wurde. Dass es in dem Haushalt ein Kleinkind gibt, dürfte eigentlich schon gar keiner Erwähnung mehr wert sein müssen. Die Versorgung mit höchster Priorität wieder herstellen und dann klären, wo der Fehler lag – das wäre die einzig richtige Lösung gewesen.

Selbst wenn man glauben möchte, dass die Familie auch ohne Intervention der NWZ am Dienstag wieder angeschlossen worden wäre: Es ist schon erstaunlich dickfellig, wenn das Unternehmen hier nicht erkennen will, dass Einiges hätte besser laufen können.

„Interne Prozesse“ die angeschoben werden müssen, „Jobs“ die nach und nach abgearbeitet werden: Das führt die EWE als Begründung an, warum die Familie erst am fünften Tag wieder Strom hatte. Vielleicht funktionieren die Abläufe bei der EWE so. Allerdings sollten sie dann dringend verbessert werden.

