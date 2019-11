Ammerland Müll ist nicht gleich Müll – vor allem nicht mit Blick auf kompostierbare Abfälle. Und da der eine oder auch andere Ammerländer wohl noch nicht recht verinnerlicht hat, was in eine Bio-Tonne hineingehört, hat das zuständige politische Gremium, der sogenannte Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb, nun beschlossen, in der Satzung festzuschreiben, was definitiv nicht hineingehört. Darunter fallen Exkremente von Menschen – auch keine Einwegwindeln–, von fleischfressenden Säugern (jegliche Einstreu von Katzen und Kleintieren ist verboten) oder auch rohes Fleisch, roher Fisch und unbehandelte Knochen. Gleiches gilt für kompostierbare Plastiktüten (Bio-Plastik), auch diese haben in einer Bio-Tonne nichts zu suchen.

Aus gutem Grund: Bio-Müll wird (wie berichtet) in Kompostwerken weiterverarbeitet. Dort wird der Abfall rund sechs Wochen lang über ein spezielles System behandelt. Ist die Zeit abgelaufen, geht es ans Absieben des Bio-Komposts. Der Frischkompost eignet sich aufgrund seines ausgeglichenen pH-Wertes, seines Düngewertes und seiner biologischen Aktivität für einen Einsatz in der Landwirtschaft und landet deshalb auch wieder auf den Äckern in der Region. Sprich: Was mal Karotte, Blumenkohl oder Kartoffel war, dient eventuell auch wieder der Anzucht von Gemüse – und der Kreis schließt sich. Grob betrachtet, landet somit durch den Kreislauf auch der eigenen Müll irgendwann wieder auf dem eigenen Teller.

Doch die Satzungsänderung war nicht das einzige, das beschlossen wurde. So werden auch die Restmüllgebühren angehoben, und zwar zum 1. Januar. „Aufgrund der höheren Abfallbehandlungskosten kommen wir nicht umhin, die Gebühren leicht zu erhöhen“, bedauerte der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes Michael Hauschke in der Betriebsausschuss-Sitzung Abfallwirtschaftsbetrieb. Bei einer 60-Liter-Restmülltonne und zweiwöchentlichem Abfuhrrhythmus macht das für einen Ammerländer Privathaushalt ein Plus von 1,80 Euro im Jahr. „Der Ammerländer Normalhaushalt wird nur mit 15 Cent im Monat mehr als vorher belastet“, so Hauschke. Die Gebührenerhöhung für Gewerbebetriebe belaufe sich für alle Containergrößen auf 3,31 Prozent.

„Von dieser Gebührenerhöhung nicht betroffen sind die Gebühren für die Biomüllentsorgung. Allerdings ist für die Direktanlieferung von Restabfällen auf der Zentraldeponie Mansie eine Erhöhung der gewichtsbezogenen Gebühr vorgesehen“, kündigte der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes an.