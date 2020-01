Ammerland Die Medienberichterstattung über das Coronavirus, das derzeit in einigen Städten Chinas um sich greift, hält an. Es gibt auch einen ersten deutschen Patienten: Der 33-Jährige liegt isoliert im Klinikum München Schwabing – weit weg vom Ammerland. Doch auch wenn im Grunde im Landkreis derzeit keine Gefahr besteht, sich zu infizieren: Mancher Einwohner sorgt zumindest für einen möglichen Ernstfall vor. „Die Nachfrage nach Mundschutz ist gestiegen“, wusste am Dienstag Friederike Gercke zu berichten.

Die Inhaberin der Kopernikus-Apotheke in Westerstede war am Mittag quasi ausverkauft, nur noch ein Paket Mundschutz lag auf Lager. „Und im Großhandel ist im Moment nichts mehr zu bekommen“, wusste die 38-Jährige zu berichten. Im Austausch mit anderen Apothekern habe sie erfahren, dass es vielen ähnlich gehe und vor allem Apotheken aus den Großstädten versuchten, bei Kollegen noch Nachschub zu bekommen.

Ähnliche Erfahrungen haben auch die Mitarbeiter der Park-Apotheke in Rastede gemacht. Lena Hüwelmann konnte berichten, dass die Nachfrage nach Mundschutz bei den Kunden Thema sei. Anders würde es bei Desinfektionsmitteln aussehen. Diese seien zwar auf Vorrat bestellt worden, das Interesse sei aber nicht groß.

Pandemie-Plan

Doch nicht überall ist das Coronavirus Thema: In der Mühlen-Apotheke in Bad Zwischenahn beispielsweise gab es keine Nachfragen nach Mundschutz, ebenso blieb es in der Peter-Apotheke in Westerstede bislang ruhig.

Virus – Symptome – Informationen Das Coronavirus mit dem vorläufigen Namen 2019-nCoV kann neben Fieber und Husten schwere Atemwegsprobleme verursachen. Im Hauptverbreitungsland China sind bereits mehr als 100 Menschen an der Infektion gestorben – die meisten davon waren ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen. Die genaue Quelle des Ausbruchs ist noch unklar. Derzeit wird laut Robert-Koch-Institut (RKI) davon ausgegangen, dass sich die ersten Patienten Anfang Dezember auf einem Markt in Wuhan angesteckt haben, der am 1. Januar 2020 geschlossen wurde. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Inkubationszeit bis zu 14 Tagen beträgt. Was die Ausbreitung betrifft: Hier rät das RKI, in Regionen mit Erkrankungsfällen durch das neuartige Coronavirus gute Händehygiene, Husten- und Nies-Etikette sowie Abstand zu Erkrankten zu halten. „Diese Maßnahmen sind in Anbetracht der Grippewelle aber überall und jederzeit angeraten“, heißt es auf der Website des Instituts. Kann das Virus mutieren? So lautet eine von etlichen Fragen, die das RKI auf seiner Website unter anderem beantwortet. Die Verantwortlichen erklären dazu: „Es gibt immer die Möglichkeit, dass Viren sich genetisch verändern. Mutationen verändern aber nicht automatisch die Eigenschaften des Virus.“ Weitere Informationen sowie Antworten auf zahlreiche Fragen finden Interessierte unter www.rki.de/ncov

Ruhig ist es derweil auch in der Notaufnahme der Ammerland-Klinik. Hier tauchte bislang noch kein Patient auf, der den Verdacht hatte, eventuell am Virus erkrankt zu sein. Einen Grund zur Panik sieht Heinz J. Kessen, Leiter Organisationsentwicklung im Krankenhaus, ohnehin nicht. Im Ernstfall, also bei einem massenhaften Auftreten von Patienten, werde umgehend der ausgearbeitete Pandemie-Plan greifen. „Wir sind vorbereitet“, betonte er.

Vorbereitet ist auch das Gesundheitsamt im Landkreis Ammerland – und auf jeden Fall gerüstet, sollte es zu einem Verdachtsfall kommen. Davon wird die Behörde umgehend informiert, wie Gesundheitsamtschef Dr. Elmar Vogelsang auf Nachfrage erläuterte.

Erkrankung

Ein Verdachtsfall besteht, wenn, so definiert es das Robert-Koch-Institut, der Patient unter einer akuten Infektion der unteren Atemwege leidet und in den vergangenen 14 Tagen vor Beginn der Erkrankung in einem der Risikogebiete in China war. Alternativ reicht es aber auch schon aus als Verdachtsfall zu gelten, wenn Kontakt zu einem Erkrankten mit einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion bestand und man selbst unter Symptomen wie Husten leidet. In diesem Fall werden entweder vom behandelnden Arzt oder von den Mitarbeitern des Gesundheitsamts Proben genommen und ans Robert-Koch-Institut geschickt. Je nach Ergebnis wird entsprechend gehandelt.

Stand Dienstagnachmittag war im Ammerland alles ruhig. Alle Ärzte in Deutschland, so wusste Vogelsang zu berichten, würden jetzt erst einmal über das Ärzteblatt über den Stand der Dinge ausführlich informiert. Darüber hinaus leite das Gesundheitsamt eingehende notwendige Infos weiter. Sollte es tatsächlich zu einem Ausbruch des Coronavirus im Landkreis kommen, werde dann ähnlich wie zu Zeiten der Schweinegrippe ein steter Kontakt zu allen Ärzten gehalten.