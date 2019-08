Ammerland Der Hitzesommer 2018 war extrem, der Sommer 2019 schaffte es an so manchen Tagen, es seinem Vorgänger gleichzutun – mit Folgen für die Kreisstraßen und Radwege im Ammerland.

Doch der Reihe nach: In den vergangenen Jahren wurden laut Pressestelle des Landkreises jeweils 125 000 Euro für die Sanierung von Flickstellen an Kreisstraßen sowie für die Instandsetzung von Moorstrecken zur Verfügung gestellt. Aufgrund der entstandenen Hitzeschäden im Jahr 2018 wurde allein der Ansatz für die Moorstrecken für 2019 auf 250 000 Euro verdoppelt.

300 000 Euro mussten darüber hinaus überplanmäßig für die Beseitigung der Trockenschäden aus 2018 an Kreisstraßen und Radwegen für 2019 zur Verfügung gestellt werden. Im April wurde so die Instandsetzung der K 142 (Wischenstraße) in Edewecht finanziert, dabei wurden die gravierendsten Setzungsschäden an Fahrbahn und Radweg beseitigt. In Rastede mussten Moorstreckenabschnitte repariert werden. Andere Trockenschäden stehen noch auf der To-do-Liste.

Inwieweit die teils extreme Hitze auch in diesem Jahr wieder für Schäden an den Kreisstraßen und -wegen gesorgt hat, ist noch unklar. Die Fahrbahnbeläge sind dabei jedoch nicht das Hauptproblem, wie die Pressestelle des Landkreises auf Nachfrage weiter mitteilte. Die Ursache liegt meist tiefer: Insbesondere die moorigen Untergründe sind wohl für die aus der Trockenheit resultierenden Straßenschäden hauptverantwortlich. „Ein Neuaufbau der Fahrbahn bzw. Austausch der Untergründe ist jedoch in der Regel nicht wirtschaftlich.“ Sprich: Es werden meist nur die an der Fahrbahn entstandenen Trockenschäden durch eine Sanierung behoben.

Sicher ist, das Thema Hitzeschäden bleibt auf der Agenda der Politik – und wird sich wohl auch in der künftigen Finanzkalkulation widerspiegeln. „Aufgrund der noch nicht komplett abgearbeiteten Hitzeschäden des Vorjahres werden dem Straßenbauausschuss in der Septembersitzung verwaltungsseitig erneut Vorschläge für die Sanierung vorbereite.“ Das teilte die Pressestelle weiter mit, die gleichzeitig noch darauf hinwies, dass für 2019 zudem erstmals ein zusätzlicher Betrag von 300 000 Euro für die Sanierung der Bankette an Kreisstraßen zur Verfügung gestellt worden sei, also die Randstreifen rechts und links der Fahrbahn. Dieses Banketterneuerungsprogramm werde im Jahr 2020 voraussichtlich fortgeführt.

Doch noch einmal zurück zu den Hitzesommern und den möglichen Folgen und Kosten in Sachen Straßeninstandhaltung: Gibt es Überlegungen, angesichts des Klimawandels und den zu erwartenden Extremwetterlagen künftig auf neue Arten der Wege/Straßenbeschichtungen zu setzen? „Konkrete Überlegungen, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen, bestehen nicht“, teilte die Pressestelle der Kreisverwaltung mit.

Im Bereich des Straßenbaus beziehungsweise dem Unterhalten der Kreisstraßen steht der Landkreis Ammerland übrigens regelmäßig im Austausch mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, die mit der Unterhaltung und dem Betrieb der Kreisstraßen beauftragt wurde. Darüber hinaus findet ein regelmäßiger Austausch mit den angrenzenden Landkreisen, den kreisangehörigen Gemeinden sowie Stadt Westerstede statt. Letztere sehen sich teils – wie berichtet – oft selbst mit hohen Ausgaben in Sachen Straßensanierung wegen Trockenschäden konfrontiert. „Der Themenbereich der Extremwetterlagen beziehungsweise der hitzebedingten Schäden an Straßen findet im Rahmen dieser Gespräche Berücksichtigung, ist aber bislang noch keine vordringliche Herausforderung“, so die Pressestelle des Landkreises.