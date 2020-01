Ammerland Welche Stadt ist eigentlich größer – Oldenburg oder Westerstede? Dumme Frage zum Jahresbeginn, wird nun manch einer sagen. Westerstede hat ja nur rund 23 000 Einwohner und Oldenburg an die 170 000. Ja, aber es gibt noch andere Kriterien für „Größe“. Die Fläche zum Beispiel. Und da haben fünf von sechs Ammerland-Gemeinden die Nase vorn im Vergleich mit der großen Nachbarstadt (nur Apen ist etwa ein Drittel kleiner).

Das ist nur ein Ergebnis, das sich im neuen Flächenatlas der statistischen Landesämter nachschlagen lässt. Von Flensburg bis Garmisch ist dort jeder Ort auf einer interaktiven Karte aufgeführt.

Aber zurück ins Ammerland. Das ist insgesamt 73 000 Hektar groß – das entspricht 730 Millionen Quadratmetern. Zum Vergleich: ein Fußballfeld ist meist so um die 0,7 Hektar oder 7000 Quadratmeter groß.

Fußballplatz pro Person

Im Schnitt hat jeder Ammerländer einen kleinen Fußballplatz für sich – nämlich rund 5800 Quadratmeter. In Oldenburg (Gesamtfläche 10 309 Hektar) sind es gerade mal 611 Quadratmeter pro Nase.

Den meisten Platz haben statistisch gesehen die Westersteder. Fast 18 000 Hektar ist das Stadtgebiet groß, pro Kopf macht das 7800 Quadratmeter. Die Wiefelsteder kommen im Schnitt auf 6600 Quadratmeter, die Aper liegen knapp dahinter. Es folgen Rastede (5400) und Edewecht (5000).

„Enges“ Zwischenahn

In Bad Zwischenahn ist die Fläche pro Einwohner mit 4500 Quadratmetern noch am geringsten. Und gefühlt liegt sie an schönen Wochenenden mit vielen auswärtigen Besuchern allenfalls im zweistelligen Bereich. Wie es sich für einen Kurort gehört, hat Zwischenahn auch die meisten Grünflächen. Immerhin 150 Hektar. Nimmt man noch Sport- und Freizeiteinrichtungen hinzu, sind es sogar 312 Hektar. Apen hat da gerade mal 58 Hektar zu bieten.

Grau ist es im Westen des Ammerlands allerdings nicht. Die Gemeinde Apen hat den höchsten Anteil an landwirtschaftlichen Flächen. 75 Prozent der Gemeinde sind Wiesen und Felder. In Bad Zwischenahn sind es nur 60 Prozent – Baumschulen mitgerechnet.

Wenig Flächen zugebaut

Und wo gibt es den meisten Wald? Nein, es ist nicht Rastede mit seinem beliebten Schlosspark. In Westerstede, wo gerade über das Abholzen eines kleinen Wäldchens an der Hössen kräftig diskutiert wird, ist der Waldanteil mit 13,1 Prozent am höchsten. Zwischenahn, Rastede und Wiefelstede pendeln um die zehn Prozent, Edewecht liegt bei 6,1 Prozent. Nur in Apen (2,2 Prozent) gibt es weniger Wald als in Oldenburg (3,3 Prozent).

Vergleichsweise wenig Fläche hat der Mensch zugebaut. Etwas über sechs Prozent macht der Bereich der Wohn- und Siedlungsfläche aus. Noch weniger Platz geht für Gewerbeflächen drauf. 1500 Hektar gibt es in Ammerland, die meisten (308) in Wiefelstede. Die anderen Orte liegen um die 270 Hektar, das kleinere Apen hat davon nur die Hälfte.

Kleine Friedhöfe

Und weil die Statistiker auch vor dem Tod nicht halt machen, sind die Friedhofsflächen mit aufgelistet. Ja, auf den ersten Blick hat Zwischenahn am meisten – acht Hektar. Apen, das noch nicht einmal die Hälfte der Einwohner besitzt, hat fünf Hektar.