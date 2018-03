Ammerland Für die einen ist es Spaß an der Arbeit. Andere kommen einfach nicht mit ihrer kleinen Rente aus – immer mehr Senioren über 65 Jahre arbeiten. Das geht aus einer Auswertung der Krankenkasse IKK Classic hervor. Waren Mitte 2016 noch 443 Ammerländer über 65 Jahre beruflich voll aktiv, stieg die Zahl bis Mitte 2017 um 6,8 Prozent an. Bei den Minijobbern in dieser Altersgruppe gab es eine Zunahme um 6,1 Prozent auf 1821 Personen.

Insgesamt haben damit fast 2300 Ältere noch einen Arbeitsvertrag. Von den 123 000 Ammerländern sind 27 500 über 65 Jahre alt. Das bedeutet: Etwa jeder zwölfte Senior geht noch arbeiten.

Doch offenbar lassen sich die alten Arbeitnehmer deutlich seltener krank schreiben als die ganz jungen. Zumindest gilt das für die Versicherten der IKK. Nach deren Auswertung gaben die Berufstätigen ab 60 Jahren im Durchschnitt 1,5 gelbe Scheine ab. Die Arbeitnehmer unter 20 Jahren ließen sich hingegen 2,2-Mal krank schreiben.

Bei den Älteren waren die Erkrankungen allerdings deutlich ernster – sie fehlten im Schnitt 33 Tage; die jungen Arbeitnehmer hingegen nur zwölf Tage. Wegen des demografischen Wandels und dem Trend zum längeren Arbeiten, fordert die Krankenkasse Unternehmen auf, mehr für die Gesundheit der älteren Kollegen zu tun. So sei eine betriebliche Gesundheitsförderung für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer sinnvoll.

In den kommenden Jahren wird die Zahl der Senioren weiter steigen. Deutschlands geburtenstärkster Jahrgang ist 1964. Bereits in elf Jahren werden diese Menschen 65. Schon von 2011 bis 2016 gab es im Ammerland bei der Altersgruppe Ü-65 ein Plus von zwölf Prozent. Derzeit leben in Apen rund 2250 Senioren, in Bad Zwischenahn 8375, in Edewecht 4200, in Rastede 5000, in Westerstede 4600 und in Wiefelstede 3100.