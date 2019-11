Ammerland Schon jetzt gibt es sehr viele Nachfragen, aber wer einen der beliebten Adventskalender der Lions-Clubs Ammerland, Rastede sowie Ammerland-Inamorata erstehen will, muss sich gedulden. An diesem Samstag, 16. November, werden die ersten Exemplare für jeweils fünf Euro verkauft.

3300 Stück sind es diesmal, und die sind erfahrungsgemäß ruckzuck vergriffen. Denn, wie Uwe Oltmanns, Anke Wragge und Lutz Duddeck wissen, enthält der Kalender attraktive Gewinne. Pro Tag werden bis zu sechs Preise vergeben mit einem Mindestwert von 50 Euro, vielfach sind auch deutlich hochwertigere Gutscheine dabei. Mit etwas Glück gibt es einen Rundflug, ein Wellnessangebot, einen Restaurantbesuch oder auch Schmuck zu gewinnen. Insgesamt werden 130 Gutscheine vergeben. Die Gewinnnummern werden täglich in der NWZ veröffentlicht.

Ermöglicht haben diese Vielfalt insgesamt 115 Sponsoren aus dem Ammerland und darüber hinaus. Fertig zusammengeklebt wurde der Kalender in einer Behindertenwerkstatt. Er trägt auch in diesem Jahr ein attraktives Weihnachtsmotiv.

Mit dem Verkauf wird ein guter Zweck verfolgt. Jeweils 2000 Euro sollen in diesem Jahr das Café Kinderwagen, die Förderschule Rastede/Leuchtenburg und die Hilfe für krebskranke und behinderte Kinder Ammerland bekommen. Schwerpunkt ist das entstehende Frauen- und Kinderschutzhaus in Rastede. Es wird mit 6000 Euro unterstützt.

Kalender gibt es in Westerstede bei der LzO, in Bad Zwischenahn bei Juwelier Eilers und im Autohaus Lüers, in Edewecht bei der Buchhandlung Haase, in Rastede im Weinhaus Duddeck und in Wiefelstede bei der Tierarztpraxis Wilms-Eilers und Gleumes.