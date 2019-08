Ammerland Große Überraschungen hat es in der Entwicklung der Arbeitslosenzahlen im Ammerland schon eine ganze Weile nicht gegeben, die Entwicklung folgte über Jahre einem ähnlichen Muster. Diesem Muster entsprechend hätte – nach einem Anstieg im Juli – die Zahl der Arbeitslosen im August eigentlich sinken müssen. Ist sie aber nicht, die Quote stieg von 3,5 auf 3,6 Prozent, die Zahl der Arbeitslosen um 62 von 2332 auf 2394.

Ein Zeichen für ein schlechtere Entwicklung am Arbeitsmarkt ist das aber nicht, so Andreas Haake, stellvertretender Leiter der Zwischenahner Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit, sondern vermutlich ein rein statistischer Effekt. Stichtag für die Zählung war der 12. August, erster Schultag der 14. August. Und normalerweise so Haake, fallen mit dem ersten Schultag viele junge Leute aus der Statistik. Im Vergleich zum Vorjahr, so erläuterten Haake und Günter Siebels, Leiter des Jobcenters im Ammerland, ist die Gesamtzahl der Arbeitslosen um 27 gestiegen, die der jungen Arbeitslosen zwischen 15 und 25 Jahren aber um 42. Die typische Erholung des Arbeitsmarktes nach dem Sommer werde sich also in der Statistik um einen Monat verschieben, nimmt Haake an. Auch auf dem Ausbildungsmarkt könne sich noch einiges tun. 199 junge Bewerber sind noch ohne Ausbildungsstelle – 27 weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig gibt es aber noch 436 offene Stellen. „Bis Ende September ist ein Einstig noch gut möglich. Besonders im Einzelhandel, bei Baumschulen und im Hotel- und Gaststättenbereich werden noch Azubis gesucht“, so Wolfgang Meier vom Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur.

Trotz des allgemeinen Anstiegs im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen zurückgegangen, um 57 im Vergleich zum Vorjahr und um zehn im Vergleich zum Juni, 568 Männer und Frauen im Landkreis gelten als langzeitarbeitslos.