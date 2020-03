Beschäftigungszahlen Im Ammerland: Arbeitsmarkt-Statistik täuscht

Ammerland In den vergangenen Jahren war der Arbeitsmarkt im Ammerland sehr berechenbar. Vergleichsweise hoch waren die Zahlen im Winter, wenn Saisonkräfte keine Beschäftigung hatten, im Februar und März gingen die Zahlen dann in der Regel deutlich nach unten und blieben dann auf niedrigem Niveau bis in den Herbst. Insgesamt lag das Ammerland im Vergleich zu den benachbarten Geschäftsstellen im Agenturbezirk Oldenburg-Wilhelmshaven aber immer in der Spitzengruppe.

Vorsichtige Unternehmen

Schon jetzt ist klar: Die Corona-Krise wird auch den Arbeitsmarkt im Ammerland heftig treffen. An den Zahlen für den März, die die Agentur für Arbeit am Dienstag veröffentlichte, ist das aber noch nicht abzulesen – der Stichtag für die Datenerhebung liegt in der Mitte des Monats und damit vor der Zeit, als Einzelhändler und Gastronomen mit massiven Einschränkungen belegt wurden.

„Die Zahl der Arbeitslosen im Ammerland lag aber auch zum Stichtag schon über den Vorjahreswerten, da die Betriebe auf Grund des Brexits und drohender Corona-Krise bereits vorsichtig und abwartend agierten“, erläutert Kevin Schmidt, Leiter der Bad Zwischenahner Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit. „Einige geplante Wiedereinstellungen in Saisonbranchen erfolgten nicht, zudem wurden einige Auszubildende mit Prüfungstermin im Januar zunächst nicht übernommen und eine Einstellung in anderen Betrieben für den Frühsommer in Aussicht gestellt, sagt Schmidt weiter.

Zwar ging die Arbeitslosigkeit im März um 10,7 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück. 2534 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet. Das sind aber 4,7 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Und auch die Arbeitslosenquote ist im Vorjahresvergleich um 0,1 auf 3,8 Prozent gestiegen. Die vorsichtige Personalplanung der Unternehmen erkläre auch den Anstieg der jungen Arbeitslosen im SGB III-Bereich (Sozialgesetzbuch) um 19 Personen (16,4 Prozent)

Kurzarbeit und Kündigung

„Die Auswirkung des aktuellen Geschehens wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen“, so Schmidt. „Zwar können viele Beschäftigte über das Kurzarbeitergeld aufgefangen werden, dennoch sind schon jetzt einige Kündigungen nicht vermeidbar. Insbesondere sind das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie der Einzelhandel betroffen.“ Ausgenommen sei nur der Lebensmittel-Einzelhandel, der weiter geöffnet ist.

Seit dem 16 März hätten die Mitarbeiter der Agentur viele Arbeitgeber zum Thema Kurzarbeit beraten. Aktuell hätten im Agentur-Bezirk Oldenburg-Wilhelmshaven 4200 Unternehmen den Bedarf für Kurzarbeiten angezeigt. Diese Anzeigen werden in der Statistik nicht genau nach Landkreisen oder Geschäftsstellen aufgeschlüsselt, Schmidt geht aber davon aus, dass im Ammerland rund 670 Betriebe Kurzarbeit angezeigt haben.

Wenig neue Stellen

Auch die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen ist Anzeichen für eine schwächere Arbeitsmarktentwicklung: Der Zugang seit Jahresbeginn liegt mit 717 Stellen bei 13,6 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Der Bestand an offenen Arbeitsstellen sei zwar immer noch hoch und habe zum Stichtag noch über dem Vorjahreswert gelegen. „Hier ist aber damit zu rechnen, dass viele Angebote storniert werden“, so Schmidt.

Erhöhter Bedarf an Arbeitskräften bestehe laut Schmidt derzeit in den Branchen Landwirtschaft, Handel und Pflege. „Wer bereit ist, vorübergehend in diesen Branchen auszuhelfen, soll dies im Beratungsgespräch mit der Agentur für Arbeit gerne betonen.

Erreichbarkeit verbessert

Beratungsgespräche finden bei der Agentur für Arbeit nach wie vor statt, so Schmidt, aufgrund der bekannten Einschränkungen aber nur telefonisch. Das immerhin funktioniere jetzt besser als in den ersten Tagen der Kontakt-Beschränkungen. Die bundesweiten Sammelrufnummern der Agentur seien allerdings nach wie vor teilweise technisch überlastet. Arbeitnehmern, die eine Beratung brauchen, empfiehlt Schmidt deshalb, lieber die regionale Nummer Telefon 0441/ 228 22 88 zu wählen, hier sei die Erreichbarkeit wesentlich besser.