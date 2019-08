Ammerland Gut angelaufen ist das Teilhabe-Chancengesetz des Bundes im Landkreis Ammerland. 20 Menschen konnte über die Förderung ein Arbeitsplatz vermittelt werden. Das teilte jüngst Andreas Schütte, stellvertretender Leiter des Jobcenters beim Landkreis Ammerland, im Gespräch mit.

Das Teilhabe-Chancengesetz läuft seit Januar und richtet sich an Arbeitslose über 25 Jahre, die innerhalb von sieben Jahren mindestens sechs Jahre Hartz IV bezogen haben. Konkret sieht es vor, dass Langzeitarbeitslose eine sozialversicherungspflichtige Arbeitsstelle bekommen, deren Gehälter in den ersten zwei Jahren zu 100 Prozent vom Jobcenter gezahlt werden. Danach übernimmt der Arbeitgeber die Gehaltszahlung anteilig. Zudem wird den ehemaligen Langzeitarbeitslosen ein Coach zur Seite gestellt. Die vermittelten 20 Personen, so Schütte, seien in der Gartenbaubranche, im Baugewerbe sowie sozialen Verbänden tätig. „Es ist eine gute Chance für einen Arbeitsmarktzugang“, so Schütte. Das Jobcenter hoffe, dass sich aus der Vermittlung feste Arbeitsverhältnisse bilden. Weitere Kunden seien in der Pipeline. Fünf bis zehn weitere Langzeitarbeitslose könnten in diesem Jahr wohl noch vermittelt werden.