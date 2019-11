Ammerland Mit dem Ende des Novembers gibt es auch für das Ammerland die neusten Arbeitslosenzahlen: Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 3,5 Prozent. „Mit insgesamt 2345 Arbeitslosen für beide Rechtskreise liegen wir 3,8 Prozent (86 Personen) über dem Wert des Vorjahres“, erläuterte Kevin Schmidt Teamleiter Arbeitgeberservice und Arbeitsvermittlung.

Die Entwicklung in den einzelnen Rechtskreisen stellt sich allerdings unterschiedlich dar: Während sich die Zahl der Arbeitslosen bei der Arbeitsagentur im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent (33 Personen) verringert hat, wurden seitens des Jobcenters 119 Personen mehr gemeldet, was einen Anstieg von 10,9 Prozent macht.

Allerdings: Im Jobcenter enden zum Jahresende zahlreiche Fortbildungen und Sprachförderungen, ohne dass für jeden Teilnehmer eine unmittelbare Anschlussperspektive besteht. In der Vergangenheit entspannte sich diese Entwicklung wieder zum Jahresbeginn.

Auffällig: Der Arbeitsmarkt ist laut Schmidt weniger dynamisch als im Vorjahr. Es hatten sich zwar weniger Arbeitslose gemeldet, es hätten aber auch weniger Menschen einen neuen Job gefunden. „Der Bedarf an Arbeitskräften ist jedoch nach wie vor groß: Sowohl der Bestand als auch der Zugang an Arbeitsstellen liegen mit 1036 beziehungsweise 195 auf einen hohen Niveau und über den Vorjahreswerten“, so Schmidt.

Die Saison-Arbeitslosigkeit falle zum Vorjahr etwas geringer aus. Derzeit seien 100 Personen saisonbedingt arbeitslos – 35 weniger als im Vorjahr. Hier wirke sich das bisher milde Wetter positiv aus.