Corona-Pandemie: Zahl der aktuell Infizierten in Apen wieder bei null

Ammerland Die Zahl der nachweislich mit Covid-19 infizierten Personen im Landkreis Ammerland ist auf 119 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag mit. Davon sind aber 59 bereits wieder als gesund eingestuft worden. Am Montag waren noch es noch 115 Personen gewesen, die nachweislich als mit Covid-19 infiziert in die Statistik eingeordnet wurden.

Damit liegt die Zahl der aktuell infizierten Personen weiterhin bei 58. Gute Nachrichten gibt es aus der Gemeinde Apen. Dort steht der Wert nun wieder bei null Personen. Die weiteren Fälle der aktuell infizierten Personen im Ammerland verteilen sich auf die folgenden Gemeinden: In Bad Zwischenahn zehn Fälle (plus eins), in Edewecht elf, in Rastede 20 (plus 1), in Westerstede fünf (plus eins) und in Wiefelstede zwölf.

Wie die Pressestelle des Landkreises weiter mitteilte, befinden sich 188 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Weitere 313 Personen wurden bereits wieder aus häuslicher Quarantäne entlassen. Zwei mit Covid-19 infizierte Personen sind im Ammerland bisher verstorben.

