Coronavirus Im Ammerland: Jede sechste Infektion im Skiurlaub

Ammerland Beim Landkreis gehen immer weniger Meldungen von Corona-Erkrankten ein. Das berichtete Gesundheitsamtschef Dr. Elmar Vogelsang. Vergleicht man die wochenweisen Meldungen, dann geht die Kurve klar nach unten. Waren es in der elften Kalenderwoche zehn Fälle, so stieg die Zahl der Corona-Meldungen in der Woche drauf auf 23 Fälle. Der Höhepunkt wurde in der Woche bis zum 30. März erreicht. Da waren es 48 Neuinfizierte. Seitdem ist die Kurve rückläufig. In der vergangenen Woche lag die Zahl bei nur fünf neuen Fällen.

Interessant ist die Frage, wo sich Menschen infiziert haben. Bei 57 Prozent konnte das Gesundheitsamt den konkreten Überträger ermitteln. 17 Prozent infizierten sich im Skiurlaub in Österreich. Zwei Fälle gehen auf Besuche in Heinsberg zurück, vier Ansteckungen gab es nach einem Fußballspiel auf Schalke.

Die Verteilung nach Altersklassen zeigt ein deutliches Übergewicht in der Gruppe 40 bis 60 Jahre. Sie stellt 37 Prozent der Infizierten. 30 Prozent waren zwischen 20 und 40 Jahren alt. Die Gruppe unter 20 machte 8,2 Prozent aus. Die Senioren von 60 bis 80 kamen auf 17,1 Prozent, die Gruppe Ü 80 nur auf 6,5 Prozent. Gleichwohl waren die älteren Menschen am schwersten betroffen. Die fünf Verstorben waren zwischen 68 und 87 Jahre alt und litten an Vorerkrankungen. Im Krankenhaus mussten nur acht Erkrankte aus dem Ammerland behandelt werden – dazu aber etliche aus dem Umland.