Ammerland Wenn in China ein Sack Altpapier umkippt, dann wirkt sich das auch – im übertragenen Sinn – auf unsere Müllgebühren aus. Denn seit die Chinesen einen Importstopp für Altpapier verhängt haben, purzeln die Preise in Europa. Und weil Städte oder Landkreise mit dem Rohstoff Altpapier immer weniger Geld verdienen, wird quer durchs Land an der Preisschraube gedreht.

Niedrige Gebühren

Gleichwohl gehören die Gebühren im Ammerland zu den niedrigsten in Niedersachsen. Aktuell sind Haushalte mit 54 Euro für die 60-Liter-Restmülltonne dabei. Die Bio-Tonne kosten 26,40 Euro. Das sind die Jahresgebühren bei 14-tägiger Abholung. Zum Vergleich: In der Stadt Oldenburg beträgt bereits die Grundgebühr 50 Euro, Tonnen kosten extra. Beim selben Müllaufkommen muss dort ein normaler Haushalt 140 Euro pro Jahr bezahlen.

Sehen Sie hier eine Grafik im PDF-Format

In der Wesermarsch ist die Rechnung deutlich komplizierter, weil die Zahl der Personen im Haushalt berücksichtigt wird. Zwei Personen müssen dort bereits 195,50 zahlen. Vergleichsweise günstig ist hingegen der Landkreis Oldenburg mit 109,20 Euro für das Komplettpaket – allerdings mit größeren 80-Liter-Tonnen.

Zurück ins Ammerland: Um 200 000 Euro sind in diesem Jahr die Kosten für die Abfallentsorgung gestiegen. Da Müllgebühren kostendeckend sein müssen, ist der Landkreis verpflichtet, diese Steigerungen an die Verbraucher weiterzureichen.

Biotonne unverändert

3,3 Prozent wird deshalb die Restmülltonne teurer – 55,80 statt bislang 54 Euro für die am meisten genutzte 60-Liter-Tonne. Die Preise für die Biotonne bleiben unverändert. Unterm Strich ist es für die Haushalte trotz der Erhöhung aber noch rund 40 Euro billiger als 2011. Übrigens: Auch Gewerbebetriebe müssen 2020 mehr bezahlen. Hier steigen die Preise für Container ebenfalls um 3,3 Prozent.

Deutlich teurer wird allerdings die Selbstanlieferung bei der Deponie in Mansie. Hier ist eine Preiserhöhung von 12,8 Prozent vorgesehen.

Diskutiert werden die Tarife am Donnerstag, 21. November, öffentlich im Abfallwirtschaftsausschuss (ab 16 Uhr im Kreishaus). Formal entscheiden muss schließlich am 5. Dezember der Kreistag.