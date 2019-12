Ammerland Überall im Land standen in den letzten Wochen die kommunalen Haushalte auf den Tagesordnungen der Stadt- und Gemeinderäte. Vielerorts wurden auch Steuererhöhungen beschlossen. Nicht so in den sechs Ammerland-Kommunen. Hier hat man für 2020 nicht an der Steuerschraube gedreht.

Dabei liegen die Hebesätze zumeist deutlich unterm Landesschnitt.

• Grundsteuer A

Das A steht hierbei für Agrar. Die Steuer wird also fast ausschließlich von Landwirten gezahlt. Wie viel man überweisen muss, regelt die jeweilige Gemeinde über sogenannte Hebesätze. Je niedriger, desto besser.

In Niedersachsen liegt der Hebesatz im Schnitt bei 357. Im Ammerland ist Edewecht (300) am günstigsten. Rastede und Bad Zwischenahn haben jeweils einen Satz von 330, Apen ist Spitzenreiter mit 380.

• Grundsteuer B

Deutlich mehr Menschen sind von der Grundsteuer B betroffen – im Prinzip eigentlich wir alle. Immobilienbesitzer zahlen die Steuer direkt. Mieter indirekt über die Nebenkostenabrechnung. Auch hier gilt: je höher der Hebesatz, desto teurer. Teuerste Stadt in Deutschland ist Witten in NRW mit einem Satz von 910. Im Ammerland liegt der Durchschnitt bei 340, in der Stadt Oldenburg bei 445.

Doch wie viel Geld machen diese unterschiedlichen Sätze aus? Die Berechnung ist kompliziert (siehe Kasten). Sie basiert auf sogenannten Einheitswerten. Dahinter steckt der mutmaßliche Wert, den die Immobilie 1964 gehabt hätte – auch wenn sie erst viel später gebaut wurde. Das Bundesverfassungsgericht hat auch deshalb entschieden, dass die Grundsteuer überarbeitet werden muss. Noch gilt aber das alte System.

Wie hoch der Einheitswert ist, steht im Steuerbescheid. Nehmen wir mal 20 000 Euro für eine normale Zwei-Zimmer-Wohnung in Westerstede. Die würde aktuell zwar sehr viel mehr kosten. Doch nur der Einheitswert ist relevant für die Berechnung.

Die 20 000 werden mit der Steuermesszahl (in Niedersachsen 3,5 Promille) multipliziert. Das ergibt 70. Die nun wiederum mit dem Hebesatz multipliziert und durch 100 geteilt werden. Für die Westersteder Wohnung ergäbe das 227,50 Euro als Jahressteuer.

In Edewecht würde die Wohnung hingegen nur 210 Euro kosten, da dort der Hebesatz etwas niedriger ist. In Apen wären 266 Euro fällig. Zum Vergleich: in Oldenburg würde eine Wohnung mit demselben Einheitswert 311,50 Euro kosten – 100 Euro mehr als in Edewecht.

Bei größeren Häusern fallen die Unterschiede noch stärker aus. Basis ist aber stets der Einheitswert aus dem Steuerbescheid.

• Gewerbesteuer

Auch hier sind die Sätze im Ammerland moderat. Unterschieden wird zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften. Nehmen wir als Beispiel einen kleinen Einzelunternehmer. Für ihn gibt es einen Freibetrag von 24 500 Euro. Was drüber liegt, muss versteuert werden.

In Westerstede würde ein Unternehmer, der bei seinen Erträgen 50 000 Euro über dem Freibetrag liegt, 5950 Euro an Jahres-Gewerbesteuer zahlen, in Edewecht 5687,50 Euro oder in Apen 6650 Euro. In Oldenburg wären es hingegen 7682,50 Euro.

Fazit: Die jeweiligen Gemeinderäte sorgen auch dafür, wie günstig man in seinem Ort wohnt oder wirtschaften kann.