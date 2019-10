Ammerland Mit Fleiß, Ehrgeiz und herausragenden Leistungen haben sich 16 Gesellinnen und 29 Gesellen als Beste ihres Jahrgangs im Bezirk der Handwerkskammer Oldenburg gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt. Neun Teilnehmer kamen aus dem Landkreis Ammerland. Bei der Kammersiegerehrung nahmen die Nachwuchsstars jetzt ihre Urkunden und Preise von Kammerpräsident Eckhard Stein und vom Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, Heiko Henke, entgegen.

In seiner Begrüßung würdigte Eckhard Stein die starke Leistung der jungen Handwerkerinnen und Handwerker und prognostizierte ihnen eine sichere Zukunft im Handwerk: „Das Handwerk benötigt Fachkräfte wie Sie – Fachkräfte, die wissbegierig sind, das nötige Know-how aufweisen, die engagiert sind und auch mal ihren eigenen Kopf haben“, betonte Stein. Außerdem habe das Handwerk für jeden etwas zu bieten, in mehr als 130 Ausbildungsberufen könne man seine Fähigkeiten und sein Wissen einbringen. Es gebe eine Vielfalt an Berufen. Mit Kopf und Hand schaffe man Produkte und biete Dienstleistungen an, ohne die vieles nicht funktionieren würde. Es gebe sichere Arbeitsplätze und nicht zuletzt die Chance, irgendwann einmal ein eigenes Unternehmen zu leiten.

Gleichzeitig wurden an diesem Abend auch die Ausbildungsbetriebe der Kammersiegerinnen und Kammersieger geehrt. „Zu einer erfolgreichen Ausbildung gehören immer zwei: Ein motivierter Lehrling und ein engagierter Ausbildungsbetrieb. Ich freue mich sehr, heute Abend auch den Betrieben für ihre qualitativ hochwertige Ausbildung danken zu können“, so Stein.

Die Ehrung der Kammersieger fand im Rahmen des Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks statt. Daran können alle Gesellinnen und Gesellen teilnehmen, die sich mit ihren guten Prüfungsergebnissen für den Wettbewerb qualifiziert haben und nicht älter als 27 Jahre sind.

Nach dem erfolgreichen Abschneiden in der ersten Runde des Wettbewerbs geht es jetzt auf Landesebene weiter. Die Siegerehrung dafür findet am 4. November in Celle statt.