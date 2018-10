kommentar

Vorsicht bei Mobilfunk

Datenautobahnen sind längst ebenso wichtig wie Schnellwege für Autos oder Stromtrassen. Normalerweise wäre es Aufgabe der Telekommunikationskonzerne, auch die Fläche angemessen zu versorgen. Doch der einzelne Hof oder ein abgelegenes Haus anzuschließen kostet mehr, als sich je durch Gebühren wieder hereinholen lässt. Und so konzentrieren sich die Konzerne auf lukrative Ballungsräume.

Wenn man verhindern will, dass Dörfer abgehängt werden, dann muss man (leider) Steuergelder investieren. Das ist schmerzlich, aber wohl anders nicht zu machen.

Das Festnetz ist aber nur die eine Seite der Internetwelt. Die andere ist der Mobilfunk. Dort stehen die Lizenzversteigerungen für das nächste Netz an. Der Bund erhofft sich für das 5G-Netz wieder Milliarden. Allerdings ist hier viel wichtiger, dass die Telefonkonzerne sich zu einer flächendeckenden Netzabdeckung verpflichten. So viele Funklöcher, wie wir derzeit noch haben, darf es dann nicht mehr geben.

Auch darf es nicht sein, dass die Kommunen auf dem Lande den Konzernen am Ende die Funkmasten finanzieren. Hier muss die Politik in Berlin bei den Verhandlungen klare Kante zeigen – und die Bundesnetzagentur als Kontrollbehörde einen teuren Strafenkatalog an die Hand bekommen.

