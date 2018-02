Ammerland Immobilienbesitzer lesen diese Zahlen mit einem Lächeln. Kaufinteressenten allerdings dürften wenig begeistert sein. Am Freitag hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte (ehemals Katasteramt) die Preisentwicklung für 2017 bekannt gegeben. Ergebnis: In allen Bereichen ist es teurer geworden. Das Angebot an Wohnungen und Häusern ist hingegen rückläufig.

• Grundstücke

Ja, es gibt sie tatsächlich noch – Grundstücke mit Quadratmeterpreisen von unter 50 Euro. „Die finden sich allerdings nicht in den Kernorten“, sagt Holger Seifert, Vorsitzender des Gutachterausschusses. Mal abgesehen von Apen werden in allen Ammerland-Gemeinden in mittleren bis guten Lagen dreistellige Preise für den Bauland-Quadratmeter aufgerufen. Spitzenreiter ist Bad Zwischenahn mit 270 bis 400 Euro. Seeblick gibt es dafür allerdings noch nicht. „Solch rare Objekte liegen dann über 500 Euro“, so Seifert.

In Rastede liegen die Preise für Einfamilienhausgrundstücke zwischen 160 und 200 Euro, in Edewecht bei 120 bis 150 Euro, in Westerstede reicht die Spannen von 100 bis 150 Euro. 110 bis 120 Euro werden in Wiefelstede fällig, und in Apen kommt man mit 60 bis 95 Euro aus.

Kreisweit haben sich seit 2010 die Baulandpreise um 58 Prozent erhöht, haben die Gutachter ausgerechnet. „Die Käufer entscheiden sich deshalb zunehmend für kleinere Grundstücke und weniger teure Lagen“, so Seifert. Allerdings ist die Bezahlbarkeit nicht das einzige Hindernis. Man muss überhaupt erstmal ein Grundstück bekommen, das Angebot ist knapp. So kamen 2017 in Wiefelstede nur elf Flächen zum Verkauf, in Westerstede 69, in Rastede 33, in Edewecht 23, in Bad Zwischenahn 56 und in Apen 19. Allerdings sollen in diesem Jahr in allen Gemeinden neue Grundstücke ausgewiesen werden.

• Häuser

Auch das klassische Einfamilienhaus ist deutlich teurer geworden – im Schnitt um 50 000 Euro innerhalb der vergangenen vier Jahre. Für durchschnittlich 210 000 Euro wechselten diese Immobilien den Besitzer. „Da waren allerdings auch ältere und renovierungsbedürftige Objekte dabei“, erläutert Seifert.

Deshalb haben die eigentlich günstigeren Reihen- und Doppelhäuser in der Preisstatistik etwas mehr gebracht – nämlich 213 000 Euro. „Hier waren die Baujahre der Gebrauchtimmobilien deutlich jünger“, so Seifert. Neue Häuser von Bauträgern liegen aber je nach Lage und Grundstücksgröße darüber. Übrigens: Im Ammerland sind die Reihenhäuser im Schnitt die teuersten im Nordwesten. In Oldenburg kosten sie 209 000 Euro. In der Wesermarsch sogar nur 93 000 Euro. Dort hätten aber auch viele einfache und alte Häuser den Durchschnittspreis gesenkt.

• Wohnungen

Eine neue 100-Quadratmeter-Wohnung ist mittlerweile teurer als ein gebrauchtes Haus. 2660 Euro pro Quadratmeter mussten Käufer 2017 im Ammerland ausgeben. 2015 hätten dafür noch 2000 Euro gereicht – eine Steigerung um mehr als 30 Prozent. „Die Menschen investieren in Betongold“, erklärt Seifert. Wer günstiger wohnen will oder muss, kann zu gebrauchten Wohnungen greifen. Die lagen bei 1665 Euro/Quadratmeter. Allerdings ist das wieder ein Durchschnittswert, in den eben auch Alt-Immobilien in wenig attraktiven Lagen mit einfließen.

• Mieten

Hierzu werden im Bericht keine Daten erhoben. Durch die starke Bautätigkeit in Oldenburg gibt es aber nicht mehr diesen enormen Nachfragedruck. Es wird auch nicht mehr jeder Preis gezahlt. Das strahlt aufs Umland aus.

• Infos

Der Oldenburger Gutachterausschuss ist unter Telefon 04 41/9 21 55 27 erreichbar. Die verschiedenen Berichte werden im Laufe des Februars in gedruckter und digitaler Form (kostenpflichtig) veröffentlicht.

Jasper Rittner https://www.nwzonline.de/autor/jasper-rittner Redaktionsleitung

Redaktion Westerstede Tel: 04488 9988 2601 Lesen Sie mehr von mir