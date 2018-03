Ammerland Die Wirtschaft brummt, die Steuereinnahmen sprudeln. Die Finanzsituation der Kommunen fällt deutlich besser aus, als noch vor einem Jahr erwartet. Alle Ammerländer Gemeinden rechnen für das gerade beendete Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss. Von einigen tausend bis zu vier Millionen Euro reicht die Bandbreite. Noch besser sieht die Situation aber beim Landkreis aus.

In der Kreistagssitzung am Donnerstag präsentierten Landrat Jörg Bensberg und Kämmerer Thomas Kappelmann einen fast schon sensationellen Überschuss. Zwar hatte man ohnehin schon mit einem Plus (drei Millionen Euro) kalkuliert. Doch diese Summe hat sich mehr als versechsfacht. Bei 19 Millionen Euro wird der Jahresüberschuss liegen.

Fast zehn Millionen Euro davon sind Gelder des Landes für Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern. Zum einen hat das Land die Sätze, die die Kreise pro Flüchtling erhalten, deutlich erhöht. Zum anderen müssen sehr viel weniger Menschen versorgt werden als kalkuliert. Ein Plus von 3,2 Millionen geht auf höhere Erträge beim Finanzausgleich und der Kreisumlage (3,2 Millionen) zurück. Gleichzeitig sanken die kalkulierten Zuschussbeträge für das Jobcenter und die Wiedereingliederungshilfe (zusammen 3,5 Millionen). All dies hängt auch mit der guten Wirtschaftslage und der Fast-Vollbeschäftigung im Ammerland zusammen.

Mit dem Plus will der Kreis weiter Kredite tilgen. Aber: Auch die Gemeinden bekommen etwas ab. Einstimmig beschloss der Kreistag 4,8 Millionen Euro an die Gemeinden auszuschütten. Verteilt wird das Geld zu einer Hälfte nach der Einwohnerzahl, zur anderen Hälfte nach der Anzahl der schulpflichtigen Kinder. Hintergrund: Derzeit stehen in allen Orten Millioneninvestitionen im Schulbereich an. Und so viel Geld erhalten die Kommunen:

• Apen: 452 000 Euro

• Bad Zwischenahn: 1,04 Millionen Euro

• Edewecht: 904 000 Euro

• Rastede: 861 000 Euro

• Westerstede: 894 000 Euro

• Wiefelstede: 640 000 Euro