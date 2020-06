Landkreis: Grünflächenpflege soll ökologischer werden

Ammerland Das Vorhaben, die kommunale Grünflächenpflege im Landkreis Ammerland mehr nach ökologischen Gesichtspunkten auszurichten, gestaltet sich nicht so einfach. Dennoch: Es wird weiter nach Lösungen gesucht. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die jetzt zum Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt im Landkreis Ammerland vorgelegt wurde.

Wie berichtet, hatten die Naturschutzverbände BUND, Nabu sowie die Naturschutzgemeinschaft Ammerland beantragt, bei der Pflege der kommunalen Grünflächen des Landkreises zukünftig neue Wege für den Arten- und Naturschutz einzuschlagen. Neben der Naturschutzbehörde haben sich Vertreter vom Eigenbetrieb Immobilienbetreuung (IB), des Straßenverkehrsamtes und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr des Themas angenommen.

Ziel ist es, die Straßenseitenräume an den Kreisstraßen und Radwegen sowie die übrigen kommunalen Grundstücke möglichst schonend im Sinne des Natur- und Artenschutzes zumindest in Teilflächen zu nutzen. Die Arbeitsgespräche haben zwar gezeigt, so geht es aus einer Mitteilung zum Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt im Landkreis hervor, dass grundsätzliche Änderungen und eine vollständige Neuausrichtung der Straßenunterhaltung wirtschaftlich nicht möglich sind. Aber auf einigen Flächen, die sich anbieten, soll unter anderem nun versuchsweise eine alternative Mähform ausprobiert werden. Weitere Gespräche sind geplant.

Für die Außenanlagen des Kreishauses sind bereits weitere Flächen in den Innenhöfen an der Ostseite des Gebäudes als Blühflächen angelegt worden, heißt es in der Mitteilung zum Umweltausschuss.