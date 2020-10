Landkreis erneuert Ampeln

Ammerland Fußgängerampeln im Gemeindegebiet von Bad Zwischenahn sollen im kommenden Jahr erneuert werden. Zum einen ist das die Ampel an der K 125 in Rostrup für rund 45 000 Euro, zum anderen die an der K 128 in Ohrwege für etwa 35 000 Euro.

Insgesamt verfügt der Landkreis Ammerland über 24 Ampeln beziehungsweise Fußgängerampeln. 14 Anlagen arbeiten noch mit altmodischen Glühbirnen und sollen nach und nach mit moderner LED-Technik ausgerüstet werden. Unter anderem verspricht sich die Behörde einen niedrigeren Stromverbrauch. Der Beschluss, dass die zwei Ampeln erneuert werden sollen, wurde, so teilte es der Erste Kreisrat Thomas Kappelmann mit, einstimmig vom zuständigen Straßenbauausschuss des Landkreises gefasst. Das abschließende Votum obliegt dem Kreistag.